¿De qué trata ‘Anestesia’, la serie médica que está siendo un éxito en Netflix?

Los dramas médicos siguen encontrando un público importante en las plataformas de streaming, y Netflix acaba de sumar una nueva producción que está llamando la atención de los espectadores. Se trata de ‘Anestesia’, una serie polaca que trata de casos clínicos complejos, conflictos personales y dilemas éticos dentro de un hospital. Estrenada el 4 de noviembre de 2026, la ficción consiguió posicionarse entre los contenidos internacionales más vistos de la plataforma durante su primera semana, y actualmente continúa en el puesto 7 del top 10 mundial, y en el puesto 4 en México.

También te puede interesar: ¿De qué trata ‘Un trabajo maldito’, la nueva serie coreana de Netflix que está siendo un éxito masivo?

¿De qué trata ‘Anestesia’, la nueva serie médica de Netflix?

Originalmente titulada ‘Znieczulenie’, la serie sigue a Dawid Łazarz, un brillante neurocirujano interpretado por Leszek Lichota, cuya carrera se derrumba después de una arriesgada operación que termina en tragedia. El incidente lo obliga a abandonar una prestigiosa clínica y comenzar de nuevo en el Hospital Especializado de Suwałki, un centro médico mucho más modesto.

Póster de ‘Anestesia’ (imagen: IMDb)

Sin embargo, adaptarse a su nuevo entorno no resulta sencillo. Dawid es un profesional excepcionalmente talentoso, pero también arrogante, impulsivo y poco dispuesto a seguir las reglas cuando considera que estas obstaculizan sus posibilidades de salvar a un paciente.

También lee: ‘The Body’, la nueva serie de terror de Netflix divide a la crítica con una historia de adolescentes y culpa católica

Su comportamiento provoca enfrentamientos con otros médicos y con las autoridades del hospital, especialmente cuando intenta aplicar tratamientos poco convencionales. Aunque sus decisiones suelen estar motivadas por el deseo de salvar vidas, también plantean preguntas sobre los límites de la responsabilidad profesional.

La historia no se desarrolla exclusivamente en los quirófanos. A lo largo de ocho episodios, la producción también explora las dificultades familiares del protagonista, sus relaciones con sus compañeros y las consecuencias de dedicar prácticamente toda su vida al ejercicio de la medicina.

Una historia que recuerda a ‘Dr. House’ y ‘The Pitt’

Una de las características más llamativas de ‘Anestesia’ es su protagonista, cuya personalidad ha provocado comparaciones con Gregory House, el médico interpretado por Hugh Laurie en ‘Dr. House’.

Ambos personajes comparten una enorme confianza en sus capacidades, una actitud desafiante frente a las autoridades y la disposición a cuestionar procedimientos establecidos. Sin embargo, mientras House se especializaba en diagnosticar enfermedades difíciles de identificar, Dawid es un neurocirujano que enfrenta decisiones capaces de determinar la supervivencia de sus pacientes.

‘Anestesia’ (imagen: Netflix)

La producción también ha sido relacionada con ‘The Pitt’ y ‘Grey’s Anatomy’, aunque su propuesta combina los conflictos médicos con una historia centrada en las consecuencias personales de ejercer una profesión que exige tomar decisiones bajo una enorme presión.

Para reforzar el realismo de sus situaciones hospitalarias, los responsables de la serie contaron con la participación del médico y productor estadounidense Neal Baer, conocido por su trabajo en ‘ER’ y ‘Law & Order: Special Victims Unit’.

¿Quiénes forman parte del reparto de ‘Anestesia’?

La serie está protagonizada por Leszek Lichota, actor polaco que anteriormente encabezó la película ‘El curandero’ (2023), también disponible en Netflix. Curiosamente, aquella producción también lo presentó en una historia relacionada con la medicina.

‘Anestesia’ (imagen: Netflix)

El elenco incluye a Karolina Gruszka, quien interpreta a Basia Łazarz, esposa del protagonista, y Aleksandra Popławska, encargada de dar vida a Jagoda Wilk, una médica que enfrenta sus propios conflictos dentro del hospital. También participan Dorota Kolak, Masza Wągrocka, Krzysztof Stelmaszyk, Marcin Czarnik y Filip Kowalewicz, entre otros.

La dirección principal estuvo a cargo de Łukasz Ostalski, quien anteriormente trabajó en ‘Secretos de familia’, otra producción polaca de Netflix. En el equipo de guionistas figuran Dana Łukasińska, Bartosz Janiszewski, Beata Halastra y Marcin Kuchniań.

¿Qué tan exitosa ha sido ‘Anestesia’ en Netflix?

La producción tuvo un buen comienzo en términos de audiencia. De acuerdo con las cifras semanales de Netflix, ‘Anestesia’ acumuló 3.5 millones de visualizaciones y 23.1 millones de horas reproducidas entre el 2 y el 8 de noviembre de 2026.

Estos resultados le permitieron alcanzar el quinto lugar del ranking mundial de series de habla no inglesa, un desempeño destacado para una producción polaca que apenas llevaba unos días disponible en la plataforma.

Leszek Lichota en ‘Anestesia’ (imagen: Netflix)

La recepción crítica, por otro lado, ha sido variada. Algunos medios han destacado las actuaciones y los dilemas éticos que plantea la historia, mientras que otros han cuestionado ciertas decisiones narrativas y la construcción de sus conflictos.

A pesar de estas opiniones divididas, la serie ha conseguido llamar la atención de quienes disfrutan de los dramas hospitalarios protagonizados por personajes moralmente complejos.

Por ahora, Netflix no ha confirmado una segunda temporada de ‘Anestesia’. Sus ocho episodios se encuentran disponibles en la plataforma, por lo que los espectadores interesados pueden descubrir toda la historia sin tener que esperar nuevos capítulos.

No te vayas sin leer: Tragedia en ‘Dept. Q’: Muere trabajador de la serie de Netflix en el set de grabación