Quinton Aaron en estado crítico: El actor de ‘Un sueño posible’ está hospitalizado y su familia pide ayuda en GoFundMe

Quinton Aaron, actor conocido por ‘Un sueño posible’, lleva hospitalizado varios días y se encuentra en estado crítico. Su representante reveló detalles de su delicado estado de salud, que se agravó tras una infección severa y una caída. El actor lucha por su vida y, hasta ahora, no ha logrado recuperarse.

De acuerdo con los informes, el actor de 41 años fue ingresado de urgencias a un hospital de Atlanta, luego de sentir un intenso dolor en el cuello y desplomarse de forma inesperada en su hogar. Fue intubado el viernes pasado y, desde entonces, ha estado bajo continua observación. Los gastos médicos aumentan de forma importante, así que la familia de Aaron solicitó la ayuda de la comunidad por medio de GoFundMe.

¿Por qué Quinton Aaron está hospitalizado?

Los problemas de salud de Quinton Aaron no son recientes. El actor ha lidiado en el pasado con varias dolencias derivadas del sobrepeso y la diabetes. Margarita Aaron, su esposa, reveló que su hospitalización reciente se debe a una infección sanguínea grave. La estrella de ‘Un sueño posible’ fue intubado y conectado a un respirador artificial desde el viernes pasado.

Los médicos que lo atienden aún desconocen las causas de la infección, por lo que todavía le realizan estudios para encontrar el origen de su malestar. El actor se desvaneció el viernes mientras estaba en su residencia, ubicada en Atlanta. Su pareja lo trasladó al hospital debido a que su respiración era entrecortada y no se podía comunicar muy bien.

Quinton Aaron (Imagen: IMDb)

La información más reciente revela que Quinton Aaron aún lucha por su vida. Su manager reveló a ‘TMZ’ que está recibiendo la atención adecuada y que muestra signos de mejoría; sin embargo, aún no hay un diagnostico claro. Los médicos todavía están realizando pruebas y evaluando su condición. En declaraciones para Fox News, su esposa dio una actualización más clara sobre su estado actual tras una reciente visita.

“Sigue tomando antibióticos, antibióticos generales para cubrir cualquier problema que pueda tener con la sangre. Aunque parecía estar un poco lúcido, no respondía mucho. Al menos me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba cuando hablé con él, lo cual fue prometedor. En este momento, afortunadamente, el tubo endotraqueal o la asistencia respiratoria que tiene no están haciendo todo el trabajo”.

Familia del actor lanza campaña en GoFundMe

Luego de tres días de hospitalización, medicamentos y varios estudios, los gastos médicos de Quinton Aaron son elevados. Con el apoyo de Veterans Aid Network, su familia abrió una campaña de recaudación en GoFundMe. El objetivo es reunir $35 mil dólares para cubrir los gastos actuales y futuros que exija el tratamiento del actor.

Veterans Aid Network, organización sin fines de lucro, mantiene una larga relación con Quinton Aaron, quien ha apoyado causas sociales. Margarita Aaron recibió la ayuda inmediata de la institución para encontrar financiamiento. En la página de GoFundMe, su familia explica que todo ha sido “aterrador y abrumador”.

“Mientras lucha por su vida, su familia se enfrenta a una inmensa carga emocional y financiera, que incluye crecientes gastos médicos, costos de vida constantes y la incertidumbre de cuánto tiempo durará la recuperación. Cuando alguien está tan gravemente enfermo, la vida no se detiene. Las facturas no se detienen. Los gastos se acumulan”.

El actor ha recibido el apoyo de familiares, conocidos e instituciones (Imagen: GoFundMe)

Los seres queridos de Aaron agradecieron las muestras de apoyo de todos los que han colaborado en la campaña. Hasta ahora, se han recolectado $39,368 dólares gracias a las donaciones de 457 personas, así que ya se superó la meta inicial. Muchos reconocieron a Aaron como una persona fuerte y como una continua inspiración para sus vidas.

La carrera de Quinton Aaron

Quinton Aaron nació en 1984 y creció en Georgia, Estados Unidos. Su carrera inició en el cine y la televisión con papeles secundarios. Participó en producciones como ‘Rebobinados’ y ‘La Ley y el Orden’. Su fama internacional llegó con ‘Un sueño posible’, película de John Lee Hancock donde interpretó al jugador de futbol americano Michael Oher.

La película fue un éxito comercial y estuvo nominada al Oscar a Mejor Película. Sandra Bullock ganó el Oscar a Mejor Actriz por su papel en esta producción, que también sirvió para catapultar la carrera de Aaron. Desde entonces, el actor ha participado en otras producciones como ‘1982’ y ‘Trail Blazers’.

Más allá de su trabajo en la pantalla, Aaron ha combinado su pasión por la actuación con el compromiso social. A través de la Quinton Aaron Foundation, brinda apoyo a víctimas de acoso escolar y promueve iniciativas para crear entornos más seguros para niños y jóvenes.

