BAFTA 2026: ‘Una Batalla Tras Otra’ y ‘Pecadores’ son las películas más nominadas de la lista

Ya está disponible la lista de nominados y hay un par de favoritas que sobresalen por encima del resto

Por fin BAFTA 2026 abrió su ventana de nominaciones y tenemos un par de películas favoritas que llegaron para arrasar con la codiciada lista. Este año hay fenómenos de taquilla, cine de autor, dramas, vampiros, migración, rebeldía y mucho más. Una vez más, estos premios no le piden nada a los de Hollywood y nos dejan con algunas propuestas no tan conocidas que vale la pena ver.

Los reyes de la lista de nominados

El primer dato que ordena el mapa es numérico y contundente. Una Batalla Tras Otra, de Paul Thomas Anderson, se coloca hasta adelante con 14 nominaciones, apenas un paso delante de Pecadores, de Ryan Coogler, que suma 13. La carrera es cerrada, pero también nos dice que ambas producciones se mueven con soltura en terrenos populares sin renunciar a la ambición formal que suele seducir al votante británico cuando la película se defiende en sala grande.

En esa estela aparecen Marty Supremo y Hamnet con 11 menciones cada una. Frankenstein y Valor Sentimental, con ocho nominaciones, completan ese bloque que en otros años habría encabezado titulares sin esfuerzo. Los BAFTA 2026, además, vuelven a dar espacio a categorías actorales de seis plazas y reduce el drama de los cortes quirúrgicos que impone Hollywood con sus cinco lugares.

Pecadores de Ryan Coogles (Foto: IMDb)

El resultado, sin embargo, no se agota en contar nombres. Hay un gesto de lectura cultural al decir que lo “grande” no siempre significa lo “seguro”, y lo “prestigioso” ya no se limita a un solo tono. El dato dialoga con la cuestión sobre cuánto de esta lista nace del gusto y cuánto del deseo de reconectar con el público, con historias que vuelvan a sentirse urgentes sin perder su condición de entretenimiento.

Una celebración con historia

Los BAFTA llevan décadas jugando un doble papel al celebrar el cine del último año y, al mismo tiempo, operar como una especie de puente entre sensibilidades británicas y el calendario taquillero. Su ceremonia se realiza en Londres, en el Royal Festival Hall, y este año tendrá a Alan Cumming como anfitrión, en una noche programada para el 22 de febrero.

Como siempre, en un plano práctico, estas nominaciones funcionan como una señal de confianza para distribuidores y cines. Un título que aparece repetido en la lista entra en los temas virales de las redes sociales, gana permanencia, se reestrena en la charla y a veces encuentra espectadores que no lo habían considerado.

Lista completa de nominados a los BAFTA 2026:

Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro en Una batalla tras otra (Foto: Warner)

Mejor película

Hamnet

Marty Supremo

Una Batalla Tras Otra

Valor Sentimental

Pecadores

Película británica destacada

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is For Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

Mejor Actriz principal

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor principal

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor Actriz de reparto

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Watson – Hamnet

Mejor Actor de reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Dirección

Yorgos Lanthimos – Bugonia

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Mejor Guion original

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Mejor Guion adaptado

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

One Battle After Another

Pillion

Debut destacado de guionista, director o productor británico

The Ceremony

My Father’s Shadow

Pillion

A Want In Her

Wasteman

Mejor Película en lengua no inglesa

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Mejor Documental

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Película animada

Elio

Little Amélie

Zootopia 2

Mejor Película infantil y familiar

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Estrella en ascenso (voto del público)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

One Battle After Another – Jonny Greenwood

Sinners – Ludwig Göransson

Mejor Casting

I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor Cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejor Diseño de vestuario

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Mejor Edición

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor Diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor Maquillaje y peinado

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

Mejor Corto Británico

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Mejor Corto Animado Británico

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

