BAFTA 2026: ‘Una Batalla Tras Otra’ y ‘Pecadores’ son las películas más nominadas de la lista

Por fin BAFTA 2026 abrió su ventana de nominaciones y tenemos un par de películas favoritas que llegaron para arrasar con la codiciada lista. Este año hay fenómenos de taquilla, cine de autor, dramas, vampiros, migración, rebeldía y mucho más. Una vez más, estos premios no le piden nada a los de Hollywood y nos dejan con algunas propuestas no tan conocidas que vale la pena ver.
Los reyes de la lista de nominados
El primer dato que ordena el mapa es numérico y contundente. Una Batalla Tras Otra, de Paul Thomas Anderson, se coloca hasta adelante con 14 nominaciones, apenas un paso delante de Pecadores, de Ryan Coogler, que suma 13. La carrera es cerrada, pero también nos dice que ambas producciones se mueven con soltura en terrenos populares sin renunciar a la ambición formal que suele seducir al votante británico cuando la película se defiende en sala grande.
En esa estela aparecen Marty Supremo y Hamnet con 11 menciones cada una. Frankenstein y Valor Sentimental, con ocho nominaciones, completan ese bloque que en otros años habría encabezado titulares sin esfuerzo. Los BAFTA 2026, además, vuelven a dar espacio a categorías actorales de seis plazas y reduce el drama de los cortes quirúrgicos que impone Hollywood con sus cinco lugares.
El resultado, sin embargo, no se agota en contar nombres. Hay un gesto de lectura cultural al decir que lo “grande” no siempre significa lo “seguro”, y lo “prestigioso” ya no se limita a un solo tono. El dato dialoga con la cuestión sobre cuánto de esta lista nace del gusto y cuánto del deseo de reconectar con el público, con historias que vuelvan a sentirse urgentes sin perder su condición de entretenimiento.
Entérate: Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados, fechas clave y todo lo que debes saber de la ceremonia
Una celebración con historia
Los BAFTA llevan décadas jugando un doble papel al celebrar el cine del último año y, al mismo tiempo, operar como una especie de puente entre sensibilidades británicas y el calendario taquillero. Su ceremonia se realiza en Londres, en el Royal Festival Hall, y este año tendrá a Alan Cumming como anfitrión, en una noche programada para el 22 de febrero.
Como siempre, en un plano práctico, estas nominaciones funcionan como una señal de confianza para distribuidores y cines. Un título que aparece repetido en la lista entra en los temas virales de las redes sociales, gana permanencia, se reestrena en la charla y a veces encuentra espectadores que no lo habían considerado.
Lista completa de nominados a los BAFTA 2026:
Mejor película
Hamnet
Marty Supremo
Una Batalla Tras Otra
Valor Sentimental
Pecadores
Película británica destacada
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
Mejor Actriz principal
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor principal
Robert Aramayo – I Swear
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
Mejor Actriz de reparto
Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Watson – Hamnet
Mejor Actor de reparto
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor Dirección
Yorgos Lanthimos – Bugonia
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners
Mejor Guion original
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Mejor Guion adaptado
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
One Battle After Another
Pillion
Debut destacado de guionista, director o productor británico
The Ceremony
My Father’s Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman
Mejor Película en lengua no inglesa
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirât
The Voice of Hind Rajab
Mejor Documental
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Mejor Película animada
Elio
Little Amélie
Zootopia 2
Mejor Película infantil y familiar
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
Estrella en ascenso (voto del público)
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
Mejor Banda Sonora Original
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Max Richter
One Battle After Another – Jonny Greenwood
Sinners – Ludwig Göransson
Mejor Casting
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Mejor Cinematografía
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Mejor Diseño de vestuario
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Mejor Edición
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Mejor Diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Mejor Maquillaje y peinado
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Mejor Sonido
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
Mejor Corto Británico
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
Mejor Corto Animado Británico
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
No te pierdas: Oscar 2026: Guillermo del Toro y todos los latinoamericanos nominados a los premios