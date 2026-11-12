Muere Michael John Roberts, director de ‘BoJack Horseman’ y ‘Final Space’, a los 48 años

Fue cocreador y director de 'TripTank' y creó 'Dallas & Robo'

Michael John Roberts, director, productor y animador canadiense reconocido por su participación en series como ‘BoJack Horseman‘, ‘TripTank‘ y ‘Final Space‘. A lo largo de su carrera, Roberts se especializó en producciones animadas para adultos y colaboró con importantes estudios y plataformas de entretenimiento. Su trayectoria también incluyó proyectos originales, comerciales y trabajos relacionados con algunas de las franquicias más populares de la televisión.

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¿De qué murió Michael John Roberts, director de ‘BoJack Horseman’?

De acuerdo con información publicada por The Hollywood Reporter, Michael John Roberts falleció el miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 48 años, en su residencia de Los Ángeles. El director murió acompañado de su familia después de padecer involuntariamente el glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral.

‘BoJack Horseman’, episodio “Free Churro” (imagen: Netflix)

Nacido el 20 de diciembre de 1977 en Toronto, Canadá, Roberts mostró desde pequeño interés por el dibujo y la animación. En una entrevista de 2021 recordó cómo surgió su fascinación por los efectos visuales:

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“De niño, siempre quise ser dibujante de cómics. Pero, en algún momento, descubrí que los rayos del DeLorean en ‘Volver al futuro’ fueron dibujados a mano, ¡y decidí que ese era el trabajo para mí!”

El animador estudió en Sheridan College, en Ontario, y trabajó en ciudades como Toronto, Nueva York y Londres antes de establecerse en Los Ángeles a finales de los años noventa.

¿En qué series trabajó Michael John Roberts?

Uno de los trabajos más reconocidos de Roberts fue su participación en ‘BoJack Horseman‘, la serie animada de Netflix protagonizada por Will Arnett y Aaron Paul. En 2015 dirigió secuencias de títulos y episodios de esta producción, considerada una de las comedias animadas más destacadas de su generación.

También fue cocreador y director de los 28 episodios de ‘TripTank‘, una comedia de sketches transmitida por Comedy Central entre 2014 y 2016, que contó con las voces de Bob Odenkirk, Larry David y Zach Galifianakis, entre otras celebridades.

En 2018 creó ‘Dallas & Robo’, una comedia de ciencia ficción protagonizada por John Cena y Kat Dennings. Además, dirigió episodios de ‘F Is for Family‘, supervisó la dirección de la primera temporada de ‘Final Space‘ y estuvo al frente de los diez episodios de ‘Strange Planet‘, estrenada en 2023.

Póster de ‘TripTank’ (imagen: IMDb)

El legado de Michael John Roberts en la animación

Además de su trabajo televisivo, Roberts ganó en 2012 un premio Juno por ‘Rumbleseat’, un cortometraje animado de seis minutos realizado para la banda canadiense The Sadies.

Durante sus últimos años colaboró con Mattel Television en proyectos relacionados con ‘Hot Wheels‘ y ‘Masters of the Universe‘, además de participar en producciones como ‘Backyard Sports‘ y ‘MrBeast Lab‘.

Al animador le sobreviven su esposa, la actriz Bree Williamson, su hijo adolescente McGreggor, sus padres y otros familiares. Su muerte representa una pérdida para una industria en la que desarrolló una trayectoria de varias décadas, marcada por su versatilidad y su interés por explorar diferentes estilos de animación.

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