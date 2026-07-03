Muere Kjell Nilsson, actor que interpretó a Lord Humungus en ‘Mad Max 2’, a los 76 años

Aunque su carrera en el cine fue breve, Nilsson quedó ligado a uno de los villanos más reconocidos de 'Mad Max'

Kjell Nilsson, actor y exhalterista sueco recordado por interpretar a Lord Humungus en ‘Mad Max 2’, murió a los 76 años. De acuerdo con TMZ, su representante Chris Carbaugh confirmó que el actor falleció el jueves en Queensland, Australia, rodeado de su familia, después de una batalla de cuatro años contra una enfermedad renal. Aunque su filmografía fue breve, Nilsson quedó ligado para siempre a una de las imágenes más reconocibles del cine postapocalíptico: el villano enmascarado que comandaba a una banda de saqueadores en la secuela dirigida por George Miller.

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¿Quién fue Kjell Nilsson antes de ‘Mad Max 2’?

Antes de llegar al cine, Nilsson tuvo una trayectoria ligada al deporte. Nacido en Gotemburgo, Suecia, fue un halterista de nivel olímpico y una figura reconocida dentro de esa disciplina durante la década de 1970. Su físico terminó siendo clave para el papel que marcaría su vida pública: Lord Humungus, antagonista principal de ‘Mad Max 2’, película estrenada en 1981 y conocida en Estados Unidos como ‘The Road Warrior’.

Kjell Nilsson (Imagen: The Movie Database)

Nilsson se trasladó a Australia en 1980 para entrenar a atletas suecos rumbo a los Juegos Olímpicos de Moscú. Lo que comenzó como una estancia relacionada con el deporte terminó abriéndole una puerta inesperada en la industria cinematográfica australiana. En ese país conoció a la actriz Kate Ferguson, con quien se casó, y poco después fue elegido para integrarse al universo creado por George Miller.

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Su representante dijo a TMZ que Nilsson fue una persona maravillosa y un entrenador de pesas que inspiró a muchos. También señaló que el actor quería a los fans de ‘Mad Max’ y abrazó el papel que lo hizo famoso.

Lord Humungus, el villano que lo volvió inolvidable

En ‘Mad Max 2’, Nilsson interpretó al líder de una pandilla de merodeadores que asedia un asentamiento en el desierto australiano. La máscara metálica, su presencia física y la brutalidad del personaje hicieron de Lord Humungus uno de los antagonistas más recordados de la saga.

La película, protagonizada por Mel Gibson como Max Rockatansky, ayudó a definir la iconografía de ‘Mad Max’: carreteras interminables, vehículos modificados, escasez de combustible, violencia tribal y supervivencia en un mundo derrumbado. Para muchos seguidores, ‘Mad Max 2’ sigue siendo una de las entregas centrales de la franquicia, no solo por su acción, sino por la forma en que consolidó el Páramo como territorio mítico.

Después de ese papel, Nilsson tuvo pocas apariciones en pantalla. Participó en ‘The Pirate Movie’ en 1982 y más tarde en ‘The Edge of Power’ en 1987. Su carrera como actor no fue extensa, pero Lord Humungus bastó para dejarlo dentro de la memoria del cine fantástico y de acción de los años ochenta.

El estado actual y el futuro de la saga ‘Mad Max’

La muerte de Nilsson ocurre en un momento de incertidumbre para ‘Mad Max’. En 2024, George Miller estrenó ‘Furiosa: A Mad Max Saga’, precuela protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Aunque la película recibió atención de la crítica y de los seguidores del director, su desempeño comercial fue débil: recaudó cerca de US$175 millones a nivel mundial, una cifra similar a su costo de producción.

Kjell Nilsson en ‘Mad Max 2’ (Imagen: Alamy)

Ese resultado dejó dudas sobre el futuro inmediato de la franquicia, especialmente después del prestigio alcanzado por ‘Mad Max: Fury Road’, película de 2015 que ganó seis premios Oscar y reactivó el interés por el universo creado por Miller. Sin embargo, reportes recientes indican que el director todavía buscaría hacer una última película de ‘Mad Max’ y explorar una serie de televisión ambientada en el Páramo.

Según información atribuida a Puck y retomada por The Playlist, Miller habría sostenido reuniones con estudios como Amazon, Universal y Sony Pictures, mientras Warner Bros., hogar histórico de la franquicia, no estaría involucrado por ahora. El plan incluiría una última película, una posible expansión televisiva y una eventual venta de la propiedad intelectual al mejor postor.

Si ese proyecto avanza, la saga podría entrar en una etapa inédita: una despedida impulsada por su creador y, después, un futuro en manos de otro estudio. Para una franquicia marcada por personajes extremos como Lord Humungus, el Páramo todavía parece tener camino por delante.

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