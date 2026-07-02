James Gunn y el motivo por el que siempre incluye a su familia y amigos en sus películas

No es ningún secreto que James Gunn ha convertido su cine en una especie de casa rodante, pues a donde va, suele llevarse a varios de los suyos. La costumbre, vista por algunos fans como favoritismo y por otros como una vieja tradición de compañía artística, fue comentada por Jennifer Holland, actriz y esposa del director, así como una de las presencias recurrentes en el universo DC que él ayudó a levantar.

¿Por qué James Gunn incluye a su familia y amigos en sus películas?

Jennifer Holland explicó a CinemaBlend que Gunn en realidad solo busca tener cerca a gente querida porque los rodajes lo arrancan de su vida cotidiana por largos periodos. “Realmente ocurre porque a James le encanta tener a sus amigos y a su familia cerca todo el tiempo”, dijo la actriz de 38 años. “Es difícil hacer películas; es solitario. Estás atrapado en un lugar que no es tu casa por mucho tiempo”.

Holland añadió que Gunn se alimenta emocionalmente de esas relaciones reales. “En la medida en que puede incluir amigos y familia en sus películas, lo intenta. Eso les da una excusa para estar cerca y él realmente prospera con eso”, explicó, antes de conectar el tema con Ozu, el perro rescatado de la pareja que inspiró a Krypto en Superman y Supergirl.

James Gunn en el set de Superman (Foto: IMDb)

El caso de Ozu es un resumen del método sentimental de Gunn, cuando una experiencia doméstica termina entrando a una película de superhéroes. Krypto nació en los cómics, pero también de la vida cotidiana del director, de su pequeño perro real, difícil, cariñoso y torpe, conducta que ayudó a imaginar a un compañero canino con poderes.

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Familiares y amigos de James Gunn que han trabajado en sus películas

El ejemplo más obvio es Sean Gunn, hermano del director. En Marvel interpretó a Kraglin en Guardianes de la Galaxia y también realizó trabajo de captura de movimiento para Rocket durante varias entregas. En DC, James lo ha usado para personajes como Weasel y Calendar Man en El Escuadrón Suicida, además de darle espacio en Comando de Criaturas y en el nuevo rumbo del estudio.

Jennifer Holland, por su parte, entró al mundo DC como Emilia Harcourt en El Escuadrón Suicida y continuó en Peacemaker. También volvió a aparecer dentro del nuevo universo con el mismo personaje. De igual forma prestó voz a uno de los robots de la Fortaleza de la Soledad en Superman.

Michael Rooker es otro nombre inseparable de Gunn. Estuvo en Slither, Super, Guardianes de la Galaxia como Yondu y en El Escuadrón Suicida como Savant. Nathan Fillion también pertenece a ese club, pues trabajó con él en Slither y Super, hizo un cameo de voz en Guardianes de la Galaxia, interpretó a T.D.K. en El Escuadrón Suicida y ahora forma parte de DC como Guy Gardner, el Linterna Verde de Superman. La lista se hace más larga con Pom Klementieff, Daniela Melchior, Mikaela Hoover, Gregg Henry y Lloyd Kaufman, mentor de Gunn en Troma.

Ascenso, caída y futuro del director en DC Studios

James Gunn en el set de Escuadrón Suicida (Foto: IMDb)

Gunn trabajó en Troma Entertainment, donde coescribió Tromeo and Juliet. Lejos de los presupuestos gigantes, aprendió oficios poco elegantes pero útiles como escribir rápido y resolver con poco dinero. Luego entró a Hollywood con guiones como Scooby-Doo y El Amanecer de los Muertos, antes de dirigir Slither en 2006.

El salto decisivo fue Guardianes de la Galaxia en 2014, cuando Marvel le entregó un grupo de personajes menos famosos que Iron Man o Capitán América, y Gunn los convirtió en una familia disfuncional de humor raro. La película fue un éxito y lo colocó entre los directores más influyentes del cine de superhéroes.

La cosa se puso color hormiga en 2018, cuando Disney lo despidió de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 después de que resurgieran viejos tuits ofensivos. Gunn se disculpó públicamente y calificó esos mensajes como insensibles; el elenco de Guardianes pidió su regreso mediante una carta, y en 2019 Disney lo reinstaló para dirigir la tercera entrega.

Ese periodo abrió la puerta de DC y Warner lo contrató para El Escuadrón Suicida, estrenada en 2021. Después llegó Peacemaker y en octubre de 2022, Warner Bros. Discovery nombró a Gunn y Peter Safran copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios. El resto es historia.

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