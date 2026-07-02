Exshowrunner de ‘X-Men ’97’ lanza nuevas acusaciones contra Marvel y dice que sufrió discriminación

Beau DeMayo, creador y exshowrunner de ‘X-Men ’97‘, volvió a hablar sobre su salida de Marvel y lanzó nuevas acusaciones contra el estudio casi dos años después de haber sido despedido antes del estreno de la serie animada. En una entrevista con Vanity Fair, el guionista aseguró que fue transparente con Marvel sobre su trabajo en OnlyFans, afirmó que durante su paso por la compañía se sintió tratado como una contratación de diversidad y describió su experiencia como traumática. Marvel, por su parte, ha sostenido que DeMayo fue despedido tras una investigación interna.

También te puede interesar: Meryl Streep critica la influencia de Marvel en el cine: ‘Es muy aburrido’

¿Qué dijo Beau DeMayo sobre su trabajo en OnlyFans?

DeMayo aseguró a Vanity Fair que Marvel estaba al tanto de su actividad en OnlyFans y que, según su versión, el tema había sido autorizado mientras se mantuviera separado de su trabajo en la serie. “Estaba aclarado”, dijo el guionista. Después agregó: “Era algo así como: ‘Es tu vida personal. Mientras no promociones el programa en tu OnlyFans y lo mantengas totalmente separado del contenido del programa, queda fuera de su competencia.’”

Beau DeMayo (imagen: Getty)

El exshowrunner fue despedido en marzo de 2024, poco antes del estreno de ‘X-Men ’97‘ en Disney+. Para ese momento, ya había completado el trabajo de escritura de las dos primeras temporadas de la serie, que debutó con una recepción crítica muy favorable y se convirtió en una de las producciones animadas más comentadas de Marvel en los últimos años.

También lee: ‘X-Men ‘97’: Primeros episodios de la segunda temporada son elogiados por la crítica

DeMayo también fue llamado en su momento para trabajar en ajustes del reboot de ‘Blade‘, proyecto protagonizado por Mahershala Ali que ha atravesado varios retrasos y cambios creativos. De acuerdo con sus nuevas declaraciones, al volver a ‘X-Men ’97‘ percibió un ambiente más hostil.

DeMayo dice que se sintió tratado como una contratación de diversidad

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la acusación de discriminación. DeMayo recordó comentarios como “Oh, no pareces un showrunner” y “No pareces un escritor”. A partir de esas experiencias, dijo que sintió que dentro de Marvel había una percepción reduccionista sobre su presencia en el estudio.

“Se percibía esa sensación de que me habían contratado por motivos de diversidad, equidad e inclusión (DEI); como si pensaran: ‘Ah, simplemente cogieron a un hombre negro y gay porque cumple con todos los requisitos y se trata de los X-Men’”, declaró. También afirmó que algunas actitudes que percibía como racistas, sexistas y homofóbicas se volvieron más explícitas después de su trabajo en ‘Blade‘. “Algunas de esas vibras racistas, sexistas y homófobas que percibía antes se volvieron mucho más explícitas”, dijo sobre su regreso a ‘X-Men ’97’.

El guionista describió la experiencia como dolorosa. “Ha sido muy traumático”, afirmó. “Creía que estaba en un espacio seguro, pero rápidamente descubrí que no lo era. Mi terapeuta tiene un buen empleo..”

Marvel mantiene su versión sobre el despido

La salida de DeMayo ya había generado controversia en 2024. Después de su despido, el escritor afirmó que Marvel le había quitado créditos de la segunda temporada por una publicación de fan art de ‘X-Men‘ relacionada con el Mes del Orgullo. En ese momento, señaló que aquello formaba parte de un patrón problemático que, según él, habría vivido durante su trabajo en ‘X-Men ’97‘ y ‘Blade‘.

‘X-Men ’97’ (imagen: Marvel)

Marvel respondió entonces con una declaración en la que aseguró que el despido ocurrió tras una investigación interna. “El Sr. DeMayo fue despedido en marzo de 2024 tras una investigación interna. Dada la gravedad de los hallazgos, rompimos toda relación con él de inmediato y ya no mantiene ningún vínculo con Marvel”, dijo un portavoz de la compañía.

Fuentes de Marvel indicaron que DeMayo fue investigado por presunta conducta sexual inapropiada y que la eliminación de créditos se debió a supuestas violaciones del acuerdo de separación entre ambas partes. DeMayo ha negado esas acusaciones. En septiembre de 2024 las calificó como “falsas”, mientras su abogado, Bryan Freedman, afirmó que el guionista no busca nada de Marvel o Disney excepto “la verdad”.

La disputa entre DeMayo y Marvel continúa desarrollándose mientras ‘X-Men ’97‘ ha tenido una recepción positiva con su segunda temporada. Aunque el guionista ya no tiene afiliación con la compañía, recibe crédito como productor ejecutivo en la nueva entrega, debido al trabajo que realizó antes de su salida.

Con información de Deadline.

No te vayas sin leer: Actor que interpretó a Sabretooth en ‘X-Men’ comparte diagnóstico de un cáncer ‘súper raro’ en hombres