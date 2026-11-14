‘Ebenezer’, con Johnny Depp, arranca con fuerza en la taquilla durante su estreno

‘Ebenezer’, la nueva adaptación del clásico de Dickens, ‘Cuento de Navidad’, protagonizada por Johnny Depp, comenzó su paso por los cines con señales favorables en taquilla durante su primer fin de semana. La película dirigida por Ti West no sólo marca el regreso del actor a una gran producción de estudio, sino que además está consiguiendo atraer al público en medio de una cartelera con varios estrenos importantes.

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La cinta, distribuida por Paramount Pictures, llega después de varios años en los que Depp permaneció alejado de las grandes producciones de Hollywood. Su regreso como Ebenezer Scrooge también ha despertado especial interés entre espectadores que han seguido su carrera durante décadas.

¿Cómo arrancó ‘Ebenezer’ en la taquilla?

La película recaudó 6.7 millones de dólares durante el viernes, cifra que incluye las funciones de preestreno del jueves, y se proyecta que cierre su primer fin de semana en Norteamérica con entre 18 y 20 millones de dólares.

Johnny Depp y Andrea Riseborough en ‘Ebenezer’ (imagen: Paramount Pictures)

Paramount estrenó ‘Ebenezer’ en 3,535 salas y, de acuerdo con las estimaciones reportadas por Variety, el filme podría sumar otros 20 millones de dólares en mercados internacionales. Con ello, su recaudación mundial inicial se situaría entre 38 y 40 millones de dólares.

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El resultado adquiere mayor relevancia al considerar que la producción tuvo un presupuesto reportado de 38 millones de dólares. La respuesta del público también ha sido favorable: obtuvo una calificación A- en CinemaScore y 4.5 de 5 estrellas en PostTrak.

Además, el 50% de los espectadores consultados por PostTrak mencionó a Johnny Depp como una de las principales razones para acudir al cine. Entre quienes asistieron a las funciones del jueves, el 62% tenía más de 30 años, un dato que apunta al peso de la trayectoria del actor entre el público adulto.

Johnny Depp vuelve a una gran producción de Hollywood

‘Ebenezer’ es la primera película de un gran estudio protagonizada por Johnny Depp desde ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’, estrenada en 2018. Durante los años siguientes, Depp participó en proyectos como ‘Minamata’ y ‘Jeanne du Barry’, además de regresar a la dirección con ‘Modì, Three Days on the Wing of Madness’.

La campaña de Paramount también aprovechó la transformación del actor en Scrooge para conectar esta interpretación con otros personajes reconocibles de su carrera, como Jack Sparrow y Willy Wonka. Varios críticos han elogiado la interpretación del actor, aunque la aclamación no fue unánime.

Después de ‘Ebenezer’, Depp continuará esta nueva etapa con ‘Day Drinker’, thriller dirigido por Marc Webb y coprotagonizado por Penélope Cruz y Madelyn Cline, cuyo estreno está previsto para 2027.

Johnny Depp en ‘Ebenezer’ (imagen: Paramount Pictures)

‘Ebenezer’ supera a los otros estrenos del fin de semana

El arranque de ‘Ebenezer’ también la coloca por encima de los otros lanzamientos importantes de la semana. ‘Ghost Soldier’, protagonizada por Jim Caviezel, apunta a recaudar alrededor de 5 millones de dólares durante el fin de semana tradicional y cerca de 8 millones considerando sus primeros cinco días en cartelera.

Por su parte, ‘How to Rob a Bank’, dirigida por David Leitch y protagonizada por Nicholas Hoult, Zoë Kravitz y Anna Sawai, recaudó 2.2 millones de dólares el viernes y se encamina a un debut cercano a los 4.7 millones. Actualmente, ‘Ebenezer’ aparece como la principal candidata a liderar la taquilla norteamericana del fin de semana y da a Johnny Depp un regreso comercial sólido a las producciones de gran estudio.

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