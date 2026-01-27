Corey Harrison, estrella de ‘El Precio de la Historia’, sufre accidente en motocicleta y se rompe once costillas

Así es, Corey Harrison vuelve los titulares pero no por una venta millonaria ni por una discusión dentro de la famosa casa de empeño de Las Vegas. Se trata de un episodio que lo sacó abruptamente de la rutina y lo llevó directo a una cama de hospital en medio de una de las temporadas más importantes para su familia.

Durante las primeras horas, la información sobre el estado de salud de Corey fue fragmentaria. Los medios más cercanos a la polémica no entraron en detalles precisos sobre la magnitud de las lesiones ni sobre cómo había ocurrido exactamente el percance. Ahora la situación es más clara.

¿Qué le pasó a Corey Harrison?

La respuesta llegó través de las propias redes sociales de la estrella de El Precio de la Historia, quien compartió fotografías desde la cama de un hospital donde se le ve con el rostro lleno de moretones y señales claras de haber sufrido un fuerte accidente. En sus redes escribió:

Corey Harrison tras su accidente (Foto: X)

Entérate: Amber Heard habla sobre su pleito con Johnny Depp: ‘No entendí que pudiera empeorar tanto para mí como mujer y ahora ya no quiero usar mi voz’

“Estoy bastante jodido, pero bien. Las barras antivuelco son increíbles. Tres noches en el hospital, once fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en @theCoreyHarrisonshow. Perdón, papá, parece que me voy a perder tu boda.”

Junto a las fotos de su rostro, también publicó imágenes de radiografías que mostraban la extensión del daño en sus costillas, una escena que contrastaba brutalmente con la ligereza de su personalidad en televisión.

Poco después, un representante de su padre, Rick Harrison, explicó que las lesiones fueron producto de un accidente en motocicleta y que Corey, por fortuna, fue la única persona involucrada en el incidente. No hubo otros vehículos ni terceros afectados, lo que señala una caída o pérdida de control que terminó con el conductor directamente contra una superficie dura.

De acuerdo con esa misma fuente, los médicos indicaron que Corey deberá “permanecer fuera de actividad física y confinado en cama durante al menos seis semanas.” El propio Corey continúo ironizando sobre la situación en X y escribió un comentario similar al previo:

“Lo he vuelto a hacer y me he estrellado en una moto antes de la boda de mi papá… dos veces en mi vida. Nunca la había cagado así antes. Me siento como Forrest Gump.”

La vida de Corey Harrison

Corey Harrison en el hospital (Foto: X)

Corey Harrison vive actualmente en Tulum y había planeado viajar a Cancún para estar presente en la boda de su padre, algo que ya no pudo concretar. En su mensaje de redes disculpó con Rick por faltar otra vez al evento.

Hijo de Rick Harrison, propietario de la casa de empeño Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas, Corey creció frente a las cámaras desde el estreno de Pawn Stars en 2009.

En el programa, conocido en Latinoamérica como El Precio de la Historia, Corey Harrison se ganó el apodo de Big Hoss y se convirtió en una figura central del formato por su carácter impulsivo, sus discusiones con su padre y su abuelo, y su evolución personal a lo largo de las temporadas.

Durante más de una década, los espectadores lo vieron pasar de ser un joven empleado con poca paciencia a un socio más serio y comprometido con la tienda. Además de Pawn Stars, Corey Harrison lanzó su propio proyecto, The Corey Harrison Show, donde explora una faceta más personal, hablando de su vida, de sus negocios fuera de la tienda y de temas que no siempre vemos en la edición controlada de un reality show de cadena nacional.

Con información de TMZ.

No te pierdas: ‘Las Guerreras K-Pop’: Guionista revela el verdadero secreto detrás del éxito de la película en Netflix