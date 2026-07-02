Anya Taylor-Joy asegura que interpretar a una elfa en ‘The Hunt for Gollum’ es ‘un sueño hecho realidad’

La actriz interpretará a Seren, una elfa Sindar del Reino del Bosque creada para esta historia en específico

Anya Taylor-Joy habló por primera vez sobre su llegada a ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘, la nueva película de la Tierra Media dirigida por Andy Serkis. La actriz interpretará a Seren, una elfa creada para esta historia, y dejó claro que su incorporación a la franquicia tiene un peso especial para ella. La cinta reunirá a figuras ligadas al universo cinematográfico de Tolkien y sumará nuevos personajes a una trama ubicada antes de los eventos de ‘The Fellowship of the Ring‘.

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¿Qué dijo Anya Taylor-Joy sobre convertirse en elfa?

Taylor-Joy, conocida por trabajos como ‘La Bruja‘, ‘Fragmentado‘, ‘El Hombre del Norte‘ y ‘Furiosa‘, describió su llegada a la saga como una validación personal. En declaraciones retomadas por GeekTyrant, la actriz bromeó sobre lo natural que le resulta interpretar a una criatura élfica dentro del mundo creado por J.R.R. Tolkien.

Anya Taylor Joy (Neil Mockford/Getty Images)

“O sea, siento que he sido un elfo toda la vida, así que resulta muy gratificante poder hacerlo realmente como trabajo,” dijo la actriz. Después agregó: “Soy una gran fanática de El Señor de los Anillos y de Andy Serkis.”

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Taylor-Joy también elogió al director de la película, quien volverá a interpretar a Gollum además de ponerse detrás de la cámara. “Creo que es un hombre maravilloso y un creador maravilloso e innovador. Por eso, creo que el simple hecho de poder formar parte de este mundo e interpretar a este personaje es un sueño hecho realidad.”

¿Quién es Seren en ‘The Hunt for Gollum’?

Warner Bros. confirmó recientemente la incorporación de Taylor-Joy con un motion poster que ofreció un primer vistazo sombrío a Seren, su nuevo personaje. La elfa fue descrita como una “Elfo sindar del Reino del Bosque y agente letal y de confianza del rey Thranduil.”

La información disponible indica que Seren no proviene directamente de las novelas de Tolkien, sino que fue creada para esta película. Su vínculo con el Reino del Bosque la coloca cerca de Thranduil, personaje interpretado por Lee Pace en la trilogía de ‘The Hobbit‘ y que también forma parte del reparto señalado para esta nueva producción.

Aunque Warner mantiene bajo reserva la función exacta de Seren dentro de la historia, su descripción apunta a una figura de acción y confianza dentro del círculo del rey élfico. La película también contará con regresos e incorporaciones como Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo, Lee Pace como Thranduil, Jamie Dornan como Strider/Aragorn, Kate Winslet como Marigol y Leo Woodall como Halvard.

Lee Pace también habló de su sueño élfico en ‘The Hobbit’

Anya Taylor-Joy (WireImage)

La emoción de Taylor-Joy tiene un antecedente directo dentro de la franquicia. En 2021 Lee Pace habló con Entertainment Weekly sobre su experiencia al interpretar a Thranduil en ‘The Hobbit‘. El actor contó que desde niño tuvo una relación cercana con la fantasía, los cómics y la obra de Tolkien, y explicó que viajar a Nueva Zelanda para convertirse en el rey élfico fue una experiencia muy especial

Pace dijo entonces: “El empacar mis maletas y viajar a Nueva Zelanda, ¡me volví loco! [Interpretar a un personaje] tan divertido, oscuro, y loco fue un sueño.” También habló del peso del vestuario en su trabajo: “El vestuario siempre tiene este gran efecto en cómo abordas un papel. Las túnicas doradas y la peluca plateada, te miras al espejo y sientes cómo el personaje cobra sentido.”

Ese antecedente conecta con la llegada de Taylor-Joy: dos actores de generaciones distintas han descrito su paso por la Tierra Media como una experiencia largamente deseada. En el caso de ‘The Hunt for Gollum‘, la presencia de Seren permitirá ampliar el entorno de Thranduil y del Reino del Bosque mientras Andy Serkis retoma una de las figuras más reconocibles de la saga.

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