Actor de ‘Buffalo Bill’ en ‘El silencio de los inocentes’ dice que estuvo muy mal la representación LGBTQ en la película

A 35 años del estreno de ‘El silencio de los inocentes’, una de las películas más premiadas de los años 90, uno de sus protagonistas ha ofrecido una reflexión crítica sobre el legado cultural del filme. Ted Levine, quien interpretó al asesino serial Buffalo Bill (Jame Gumb), aseguró en entrevista con The Hollywood Reporter que algunos aspectos del guion y del retrato del personaje no han envejecido bien y que la cinta terminó perjudicando la percepción pública sobre las personas trans.

La película, dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins, ganó cinco premios Oscar, incluidos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guion Adaptado. Sin embargo, el personaje de Buffalo Bill ha sido objeto de debate desde su estreno en 1991, especialmente por la manera en que se aborda su identidad.

¿Qué dijo Ted Levine sobre la representación en la película?

Levine, hoy de 68 años, reconoció que su visión ha cambiado con el paso del tiempo y con mayor conocimiento sobre temas de identidad de género. En la entrevista señaló:

“Hay ciertos aspectos de la película que no se sostienen bien. Todos sabemos más, y yo soy mucho más sabio sobre temas transgénero. Hay algunas líneas en ese guion y en la película que son desafortunadas.”

El actor explicó que durante el rodaje no expresó inquietudes sobre el contenido, pero que con los años entendió mejor el impacto cultural que pudo tener la representación del personaje. Fue más directo al referirse a ese efecto:

“Es solo el tiempo, haber tomado conciencia y trabajado con personas trans, y comprender un poco más sobre la cultura y la realidad del significado del género. Es una lástima que la película vilipendiara eso, y está totalmente mal. Y puedes citarme al respecto.”

Aunque en la película nunca se afirma explícitamente que Buffalo Bill sea trans, parte del público interpretó al personaje como alguien con identidad de género no conforme. En el filme, Hannibal Lecter dice:

“Billy odia su propia identidad, ¿sabes?, y cree que eso lo convierte en transexual. Pero su patología es mil veces más salvaje y aterradora.”

Levine también aclaró cómo construyó su actuación:

“No lo interpreté como gay ni trans. Creo que simplemente era un heterosexual jodido. Eso es lo que hacía.”

La postura del director y el equipo

En 2014, Demme declaró al Huffington Post que “aplaudía” a la comunidad LGBTQ+ por criticar la película, aunque sostuvo que el personaje no era trans. Según explicó:

“No deseaba ser de otro género. En realidad, no tenía preferencia sexual. Se odiaba a sí mismo; quería transformarse para que no hubiera sentido de sí mismo en su “nuevo” yo, y convertirse en mujer… esa era su manera de hacerlo.”

El director agregó:

“Ahora, finalmente —quizás este año— cada vez más personas, yo incluido, estamos empezando a realmente despertar ante el desafío que [la comunidad transgénero enfrenta] hoy.”

Anthony Hopkins y Jodie Foster en ‘El silencio de los inocentes’ (Metro-Goldwyn-Mayer)

Por su parte, el productor Edward Saxon afirmó que el equipo fue “realmente fiel” a la novela original de Thomas Harris publicada en 1988 y que no anticiparon el debate que surgiría años después. Reconoció.

Un clásico reexaminado con el paso del tiempo

‘El silencio de los inocentes’ sigue siendo considerada una obra fundamental del thriller contemporáneo. En 2024, Hopkins dijo a PEOPLE que Hannibal Lecter fue “Una de las mejores partes que he leído”, destacando la complejidad del personaje.

Las declaraciones de Levine no cambian el lugar histórico de la película en la industria, pero sí reactivan una conversación que lleva décadas abierta. El reconocimiento de que ciertas líneas y enfoques pudieron contribuir a estereotipos muestra cómo incluso obras ampliamente celebradas pueden ser revisadas bajo nuevas perspectivas culturales.

