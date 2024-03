El niño y la Garza llegará a streaming: ¿Dónde ver la película ganadora del Oscar 2024?

Fue a finales del año pasado cuando llegó a México El Niño y La Garza - 100%, la más reciente película de Studio Ghibli, largamente esperada por su millones de fans en todo el mundo. Ahora que los meses han pasado, por fin algunas novedades sobre su llegada a streaming se hacen presentes, emocionando a los fans con la expectativa de tener el nuevo proyecto del estudio animado al alcance de un sólo clic o apretón de botón.

¿De qué trata El niño y la garza?

En un escenario de maravillas y misterios, Mahito, un joven que extraña a su madre recién fallecida, se embarca en un viaje que desafía los límites entre lo tangible y lo etéreo. Acompañado por una inusual garza dotada de la habilidad de la palabra, se sumerge en un universo donde las fronteras entre los vivos y los muertos se desdibujan. En este reino de lo desconocido, la existencia misma adquiere nuevas formas y significados. Este relato de fantasía, tejido con los hilos de la vida, la imaginación y la intrépida aventura, fue dirigido por Hayao Miyazaki, quien se llevó el Oscar a Mejor película animada por este trabajo.

Póster oficial de El niño y la garza (Fuente: Cinépolis)

¿Cuándo se estrena El niño y la garza en streaming?

A través de sus redes sociales, Netflix ha anunciado que El niño y la garza llegará muy pronto a su catálogo en América Latina, sin embargo, por el momento no se ha anunciado una fecha de lanzamiento en específico. Por lo menos ya tenemos la confirmación de que lo hará este año en la plataforma del gigante rojo, hogar de las otras películas de Studio Ghibli gracias a la alianza con Wild Bunch International.

¿Por qué Studio Ghibli es tan querida y respetada?

Desde su creación en 1985, Studio Ghibli se ha destacado por producir algunas de las películas de animación más aclamadas a nivel mundial, caracterizadas por su narrativa profunda, personajes complejos y una animación exquisita.

La historia de Studio Ghibli está marcada por una búsqueda constante de la excelencia artística y una dedicación inquebrantable a contar historias con un propósito significativo. Su primer largometraje, Nausicaa of the Valley of the Wind - 87%, dirigido por Miyazaki antes de la fundación oficial del estudio, estableció las bases para lo que seguiría siendo el sello distintivo de Ghibli: mundos imaginativos, protagonistas fuertes y temas ecologistas y humanistas.

Fuente: Studio Ghibli

Con películas icónicas como El Viaje de Chihiro - 97%, Mi Vecino Totoro - 93%, El Increíble Castillo Vagabundo - 87% y La Princesa Mononoke - 92%, Studio Ghibli ha cautivado a audiencias de todas las edades en todo el mundo. Sus obras han trascendido barreras culturales y lingüísticas, convirtiéndose en piezas fundamentales del cine de animación. El legado se extiende más allá de sus películas. Han inspirado a generaciones de cineastas y artistas, tanto en Japón como en el extranjero. La meticulosa atención al detalle en cada fotograma y la narración rica en simbolismo han elevado el estándar del cine de animación a nuevas alturas.

Hayao Miyazaki (Fuente: IMDb)

