Spider-Man: Sin Camino a Casa | Kevin Feige fue quien tuvo la idea de traer de vuelta a los villanos del arácnido

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas y, tal vez, hasta el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. El cierre de la trilogía tenía la complicada tarea de cumplir los deseos de los fans, a la vez que debía sorprenderlos con la historia y, en general, logró ambas cosas con bastante éxito. Más allá de los números en taquilla, la crítica y la audiencia han analizado si estamos o no frente a una buena película, que a pesar de sus fallas en el guion resulta bastante sólida e interesante. En gran medida, esto se debe a la conexión con las versiones anteriores de Spider-Man y el regreso de varios villanos, detalle que fue idea de Kevin Feige.

Sigue leyendo: Spider-Man: Sin Camino a Casa | Zendaya revela que detesta el final de la película

Kevin Feige es reconocido por ser quien levantara el UCM como lo conocemos. Con todo y tropiezos significativos a lo largo de la franquicia, el productor se mantiene al corriente con la historia que quiere desarrollar en cada fase y las exigencias de los seguidores y admiradores de las historietas. Aunque a estas alturas, y con tantos títulos en su lista, uno podría pensar que su forma de involucrarse ha cambiado o disminuido, lo cierto es que eso no es verdad y él sigue al frente de los proyectos, tomando sugerencias y planteando tramas para el futuro.

Ahora que todos los secretos de Spider-Man: Sin Camino a Casa ya son conocidos por el público, los guionistas han sido interrogados sobre cómo desarrollaron la historia, cómo llamaron la atención de los actores para que regresaran a sus respectivos papeles y qué es lo que querían lograr con la llegada de las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

La verdad es que la película protagonizada por Tom Holland tuvo un camino muy duro para llegar a la producción. El propio actor recordó hace poco que la historia seguía cambiando mientras estaban en plena filmación y algunos aspectos del guion tuvieron que alterarse luego del cambio en la fecha de estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A pesar de estas complicaciones, el resultado fue bien recibido por los fanáticos del héroe.

También te puede interesar: Fans piden que Andrew Garfield aparezca en Morbius, tras anunciarse el retraso de la película

En una reciente entrevista para The Wrap (vía Bleeding Cool), Chris McKenna y Erik Sommers explicaron los obstáculos que tuvieron que superar para escribir la película luego del inesperado giro final en Spider-Man: Lejos de Casa - 82%. Al parecer, la idea inicial era presentar a los clásicos villanos en una escena post-créditos. Según palabras de McKenna:

Dijimos: “'Está bien, sabemos que estamos lidiando con las consecuencias de eso. ¿Qué pasaría?'" Y eso nos llevó por diferentes caminos de la historia que no eran esta historia. Y luego, no sé si fue idea de Kevin [Feige], la idea de hacer algo con los otros villanos y burlarse de eso al final [de la película], creo que en una escena post-créditos que ya no fue.

Al final, fue Kevin Feige quien reconoció la oportunidad de revivir la idea sobre Sinister Six que Sony y Marvel llevaban años tratando de organizar:

Así que estábamos ideando diferentes historias que simplemente iban dirigidas a una escena como esa. Así que, inevitablemente, estábamos como: “¿Y si Kraven? ¿Y si [¿Otros villanos?]” Y estábamos dándole vueltas a muchas ideas distintas y finalmente un día, por varias razones, había razones por las que no podíamos hacer ciertas historias, creo que fue Kevin quien dijo: “¿Recuerdan esa idea con todos los villanos de los que estábamos hablando para una escena post-créditos? ¿Esa idea de Sinister Six? ¿Por qué no lo hacemos en la película? ¿Hacer que esta película sea sobre eso?” Y eso hizo que todo se abriera.

El concepto no era sencillo. Además de tener que convencer a Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx de volver, el guion tenía que dar sentido a estos villanos más allá de presentarse como enemigos del arácnido. Aunque la audiencia los conocía de las otras películas no se puede depender de la nostalgia para sustentar la historia y es por eso que todos tienen un momento para explicar quiénes son y para que Peter Parker comprenda cómo y por qué debe ayudarlos.

Por supuesto, la llegada de estos villanos hacía inevitable la aparición de las otras versiones de Spider-Man, pero eso también debía funcionar para bien de la versión de Holland y no como un recurso superficial. Al final, Spider-Man: Sin Camino a Casa se convirtió en una especie de historia de origen que mostró el talento del actor y lo bien que queda en el papel. Además, el cierre lo acerca más a la tradición vista en los cómics que los fans extrañaban en el UCM.

No te vayas sin leer: Los mejores momentos de Spider-Man: Sin Camino a Casa