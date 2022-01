Fans piden que Andrew Garfield aparezca en Morbius, tras anunciarse el retraso de la película

Ha pasado casi un mes desde el estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, pero la emoción de los fans no termina, volver a ver a Andrew Garfield como el Sorprendente Hombre Araña, y a Tobey Maguire como el Hombre Araña, fue uno de los momentos más esperados, y la espera valió la pena. Ahora son muchos los que quieren ver de regreso a Garfield en una película del superhéroe, y no es porque no quieran también a Maguire, pero él sí tuvo la oportunidad de terminar su trilogía de Spider-Man y Garfield no, fue cancelada después de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%.

Gracias al multiverso, no sólo los universos del Hombre Araña se conectaron, también el Venom de Tom Hardy llegó al Universo Cinematográfico de Marvel, así que las posibilidades de crossovers son ilimitadas. Ayer se anunció que Morbius, cinta protagonizada por Jared Leto, se retrasó nuevamente hasta abril, y los fans creen que Sony introducirá a Garfield como Spider-Man. Otros que no lo creen, usaron sus redes sociales para pedirlo al estudio.

La verdad es que se trata de una idea excelente, pues Jared Leto no es un actor suficientemente popular como para atraer a las masas a los cines, debido a su actuación de Joker en Escuadrón Suicida - 25%, que le trajo mala fama. Si ponen al Hombre Araña de Garfield y/o al Venom de Tom Hardy, la gente sentiría mucho más interés por ir a ver la cinta. También debemos tomar en cuenta que Morbius no es un villano tan popular como Venom, por lo que necesitan hacer la cinta lo más atractiva posible.

Por otro lado, el periodista Mark Hughes publicó un artículo en Forbes el 28 de diciembre donde decía que una nueva película de Spider-Man con Andrew Garfield era inevitable, también especulaba sobre la posibilidad de que éste se enfrente a los Seis Siniestros, y dado que ya vimos que el multiverso todo lo puede, uno de los miembros podría ser el Morbius de Jared Leto. Quizá tengamos que esperar hasta el estreno de Morbius para descubrir si de verdad añadieron a Garfield, pero lo que ya es un hecho es que veremos a Michael Keaton como Vulture, así lo reveló el primer tráiler.

A continuación, les dejamos algunos de los comentarios de fans en redes sociales pidiendo que Sony incluya a Garfield en Morbius:

Ok, pero ¿y si Morbius se retrasa para agregar a Andrew Garfield?

ok but what if Morbius is delayed to add Andrew Garfield in👀 — Srol (@srolsaysstuff) January 4, 2022

Morbius se ha retrasado hasta el primero de abril. Después del reciente éxito de No Way Home, no me sorprendería que fuera para un reshoot con Andrew Garfield.

Morbius has been delayed to April First. After recent success of NWH i wouldn’t be surprised if it isn’t a quick reshoot with Andrew Garfield. pic.twitter.com/k6UQdsAFr5 — 🎄Schmittyyy🎄#TASM3 #MakeTASM3 (@TheSchmittyyy) January 4, 2022

Está bien Sony, te perdonamos, puedes compensarnos poniendo a Andrew Garfield en la escena de los créditos.

It's ok Sony we forgive you, you can make it up to us by putting #AndrewGarfield in the credit scene#morbius #theamazingspiderman pic.twitter.com/FFNevWNZ4Q — Comicodigy (@comicodigy) January 4, 2022

Sony Pictures está intentando contactar a Andrew Garfield y Tom Hardy para exprimirlos en un cameo para Morbius.

Sony Pictures trying to get a hold of Andrew Garfield and Tom Hardy to squeeze them into a cameo for Morbius: pic.twitter.com/fAQt5No3wp — Suede Cunningham ⏹️ Misty.mp4 (@MillyBeamen) January 4, 2022

No es para que se exalten, pero si pueden llegar a un acuerdo a tiempo, puedo verlos filmando una escena de Andrew Garfield en los próximos tres meses para poner en MORBIUS como un adelanto.

Not to overreact, but if they can get a deal done in time, I can absolutely see them shooting an Andrew Garfield scene in the next three months to put in MORBIUS as a tease. https://t.co/7atLWEm4qe — Preston Moore (He/Him) (@prestoncmoore) January 4, 2022

No quiero hacerme muchas esperanzas, pero con el éxito / recepción positiva que Andrew Garfield obtuvo de No Way Home. Quizás podría aparecer en Morbius. Esa podría ser una de las razones del retraso.

I don't want to get my hopes built up, but with the success/positive reception that Andrew Garfield got from NWH. Maybe he could show up in Morbius. That could be one of the reasons for the delay. — Chatter Box Film (@Chatterboxfilm) January 4, 2022

Solo para que todos sepan que estaré viendo #Morbius solo por un posible cameo de Andrew Garfield.

Just so everyone knows I'll be watching #Morbius for a possible Andrew Garfield cameo only pic.twitter.com/6JBrXUAKBm — Talia (@Talia55334743) January 4, 2022

Morbius se retrasó hasta el 1 de abril. Claramente, están volviendo a filmar escenas para configurar la nueva película de Spider-Man de Andrew Garfield, ¿verdad? #MakeTASM3

#Morbius delayed to April 1. They are clearly reshooting scenes to set up Andrew Garfield’s new Spider-Man movie right? #MakeTASM3 pic.twitter.com/Lwb9jH86vi — Film Stocked (@filmstocked) January 4, 2022

Al retrasar Morbius hasta abril les da tiempo suficiente para agregar a Andrew Garfield a la película.

Morbius being delayed to April gives them enough time to add Andrew Garfield into the movie 👀 — Brooks (Taylor’s Version) (@brookstweetz) January 4, 2022

