Ya en serio, The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield sí podría ocurrir

El pasado 28 de diciembre, con motivo del Día de los Inocentes, circuló por Internet la broma de que El Sorprendente Hombre Araña 3 había sido confirmada por Sony. Aunque se trató de una noticia falsa para aprovechar la emoción que ha generado Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, ese mismo día fue publicado en Forbes un artículo serio donde se dice que sí es cierto, que tendremos El Sorprendente Hombre Araña 3, y se dieron a conocer algunos detalles muy emocionantes.

Como muchos saben, después de El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52% llegaría una película de los Seis Siniestros, pero fue cancelada junto con los planes para la tercera entrega, y tras eso, Sony hizo un acuerdo con Marvel Studios para utilizar al Hombre Araña en su universo cinematográfico. El resultado fue que vimos a Peter Parker en Capitán América: Civil War - 90%, Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% y Avengers: Infinity War - 79%.

De acuerdo con el periodista Mark Hughes, gracias al éxito arrollador en taquilla de Spider-Man: Sin Camino a Casa, es muy probable que Andrew Garfield regrese como el Hombre Araña en una película, y que Sony produzca la cinta de Los Seis Siniestros, ya que Spider-Man: Sin Camino a Casa es la prueba de que los fans todavía quieren a Andrew Garfield (Hasta el Último Hombre - 86%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%) y que una cinta con varios villanos puede funcionar.

La mayor parte del artículo de Hughes es especulación, pero debemos recordar que él también fue uno de los primeros en anunciar que el corte de Liga de la Justicia - 41% de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) sí existía, y finalmente se reveló que era verdad cuando en 2020 se anunció el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% en HBO Max.

Hughes dice que para Los Seis Siniestros podrían aprovechar el multiverso y reunir a Venom y a Morbius, personajes que cuentan con sus propios filmes. Incluso podríamos tener otro encuentro del universo de El Sorprendente Hombre Araña y El Hombre Araña, con Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%, Loco fin de semana - 25%) de regreso. El artículo de Hughes, publicado en Forbes, profundiza en esas ideas, pero lo principal es que confirma que El Sorprendente Hombre Araña 3 es una posibilidad, y los fans estarán felices si se hace realidad. El 25 de diciembre fue tendencia el hashtag #MakeTASM3 (Make The Amazing Spider-Man 3), si Sony no aprovecha esta oportunidad, estará cometiendo un gran error.

Un rumor dice que también tendremos una cuarta entrega de El Hombre Araña, aunque según Giant Freaking Robot sería en formato animado, en el estilo de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%. En parte sería interesante que fuera verdad este rumor, pero también un poco decepcionante, ya que después de ver otra vez en live-action a Tobey, los fans disfrutarían mucho volver a ver protagonizando una cinta.

Además de tener de regreso a Andrew Garfield y a Tobey Maguire, Spider-Man: Sin Camino a Casa trajo a los villanos de anteriores entregas; los tres villanos principales de la trilogía de El Hombre Araña y dos de los villanos de la duología de El Sorprendente Hombre Araña: el Duende Verde de Willem Dafoe (La Última Tentación de Cristo - 82%, Nacido el 4 de Julio - 90%, Anticristo - 70%), el Doctor Octopus de Alfred Molina (El Hombre Araña 2 - 93%, Frida - 76%, Hermosa Venganza - 90%), el Sand-Man de Thomas Haden Church (Entre Copas - 96%, El Hombre Araña 3 - 63%, Se Dice de Mí - 85%), el Lagarto de Rhys Ifans y el Electro de Jamie Foxx (Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado - 86%, Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%). La película está actualmente en cines, y en el futuro se espera que llegue al streaming, pero no a Disney Plus. Según rumores, podría llegar a HBO Max.

