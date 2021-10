Evangeline Lilly admite que no está al corriente con los proyectos del UCM

El UCM cuenta con más de veinte películas que ha estrenado en cines desde la llegada de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% en 2008, donde se prometió la creación de Los Vengadores y de un universo unificado. El ambicioso plan dio resultado y aunque igualar lo que se logró con Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95% no es nada sencillo, nuevas propuestas como Eternals, Spider-Man: Sin Camino A Casa y Doctor Strange in the Multiverse of Madness prometen estar a la altura. Como actor, formar parte de esta franquicia puede ser un sueño hecho realidad, pero eso no los convierte automáticamente en fanáticos y seguidores de Marvel.

Te recomendamos: Daniel Craig podría interpretar a un villano de Marvel Studios

Intérpretes como Benedict Cumberbatch y Tom Hiddleston parecen estar siempre al corriente de lo que sucede en el UCM y no es raro que comenten sobre personajes o historias que no suceden en los títulos que protagonizan. Pero esto no es lo usual, muchos de los otros actores simplemente se dedican a sus proyectos y prefieren, o no pueden, estar al tanto de lo que hace Marvel. Hay que recordar que la tradición, hasta antes de la pandemia, era estrenar en cines hasta tres películas de la franquicia y a esto se le debe añadir que en Disney+ llegaron 4 series en lo que va del año.

Nuevos personajes como Yelena (Florence Pugh), Kate Bishop (Hailee Steinfeld), y Shang-Chi (Simu Liu) se acaban de unir al UCM, pero viejos conocidos como Loki, Wanda (Elizabeth Olsen) o Sam/ Falcon (Anthony Mackie) tuvieron la oportunidad de desarrollarse mejor en proyectos en solitario, así que día a día se añade información que sólo un verdadero fan puede recopilar. Evangeline Lilly, por ejemplo, no es uno de esos casos, pues su interés por el UCM es muy específico.

Evangeline Lilly se estrenó como Hope van Dyne en Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81%, donde compartió créditos con Paul Rudd, Michael Douglas y Corey Stoll. Aunque en esta primera entrega su papel está algo limitado, era claro que estábamos frente a una nueva heroína que sólo esperaba su oportunidad. Finalmente, en Ant-Man and the Wasp - 85% pudimos verla en acción y la audiencia respondió muy bien a su trabajo y la química que comparte con Rudd.

También te puede interesar: Ant-Man 3: Evangeline Lilly accidentalmente anuncia el regreso de un conocido villano del MCU

La actriz se encuentra filmando Ant-Man and the Wasp: Quantumania y en una reciente entrevista para People reveló que no es de esas personas que espera cada estreno de Marvel:

En realidad no veo todo lo que saca Marvel y no siempre sé que está pasando del todo en el universo de Marvel. Tal vez no debería admitirlo, pero es así.

Además de no estar pendiente a cada título, se sabe que la compañía a veces no permite que sus actores lean el guión completo de las películas para evitar filtraciones, así que la mezcla de estos hechos significa que ella misma no sabe qué tan importante será la tercera entrega de Ant-Man para la Fase 4 del UCM. Desde hace tiempo se confirmó que Kang, interpretado por Jonathan Majors, aparecería en esta película como un villano; sin embargo, la audiencia pudo ver algo de él en el final de temporada de Loki - 96% y todo el asunto dejó muchas dudas y generó todavía más teorías.

Cuando se le cuestionó a Lilly sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania lo único que pudo responder fue:

No he visto mucho porque lo único que puedo ver es lo que se reproduce en los monitores mientras trabajo, así que eso es muy limitado, pero lo que he visto hasta ahora luce muy hermoso e increíble.

La tercera parte de Ant-Man está programada para el 17 de febrero de 2023, después de tener que cambiar su estreno en 2022 por la pandemia mundial. La cinta también usará más al personaje de Cassie Lang que en esta ocasión será interpretada por Kathryn Newton. Por su parte, el personaje de Hope sigue siendo una de las favoritas del público, pero como actriz Evangeline Lilly ha causado mucha controversia. Hace unos meses fue muy criticada y hasta se pidió su despido del UCM porque criticó abiertamente las medidas de seguridad para evitar contagios de COVID. Eventualmente la actriz se disculpó, pero el daño ya estaba hecho. La nueva entrega podría ayudar a reparar su imagen, aunque con los fans nunca se sabe.

No te vayas sin leer: Bill Murray podría unirse al MCU en Ant-Man And The Wasp: Quantumania