Agresor de Ainara Suárez es detenido en aeropuerto de CDMX tras caso de YosStop

El caso de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, le ha dado la vuelta a todas las redes sociales y la conversación sobre su culpabilidad se mantiene vigente. Ahora, varias semanas después de su detención y traslado al penal de Santa Martha Acatitla, la Fiscalía Capitalina (vía Animal Político) reporta el arresto de uno de los presunto atacantes de Ainara Suárez, la joven que presentó denuncias por agresión sexual y pornografía infantil.

No te pierdas: Emmy 2021: nominaciones de Allen v. Farrow son una esperanza para los sobrevivientes de abuso, dice el director

En 2018 y con tan solo 16 años, Ainara fue víctima de una violación grupal en la que fueron identificados cuatro participantes: Nicolás B, Carlos R, Julián G y Axel A. El reporte de esta tarde informa que Axel ha sido interceptado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en conjunto con Interpol México; el joven de 19 años se disponía a viajar a Miami, sin embargo, al descubrir que tenía una orden de aprehensión fue dispuesto en manos de las autoridades. Axel A quedará en manos de un juez especializado en justicia para adolescentes.

La denuncia presentada por Ainara en contra de YosStop implica el delito de pornografía infantil. En 2018, la youtuber subió a su canal oficial un video titulado “Patética generación” en el que habla sobre la violación de la entonces menor de edad; revela que una persona desconocida le envió el video del suceso, lo vio y criticó la situación, dirigiendo toda la culpa hacia Ainara y describiéndola con adjetivos poco sensibles. Aunque el video ya no se encuentra disponible en YouTube, todavía es posible encontrar copias en otros perfiles, mismos que sirvieron de evidencia para sostener la denuncia.

Te invitamos a leer: Florence Pugh se defiende del acoso que ha recibido su relación con un hombre mayor

El día de ayer, la famosa youtuber Caeli publicó un video en el que habla sobre la detención de YosStop, así como de su larga trayectoria ejerciendo bullying hacia las personas a través de su contenido en redes sociales. Trasciende el caso de Mika Lascuráin, una joven transgénero de Los Mochis que fue víctima de acoso luego de que Hoffman compartiera un video en el que critica su apariencia; ante las agresiones, Lascuráin terminó cometiendo suicidio y Caeli acusa abiertamente a Yoseline por inducir el siniestro. De igual forma, Caeli habla sobre otros casos de bullying realizados por Yoseline en contra de mujeres.

Yoseline Hoffman fue detenida el pasado 29 de junio y las redes sociales se llenaron con publicaciones sobre el caso. Algunos están de acuerdo en que la youtuber debe asumir las responsabilidad que le es señalada, mientras que otros aseguran que no hizo daño alguno y que debe ser liberada. La madre de YosStop, Marina Badui, lanzó un mensaje a las autoridades y seguidores: “Se llevaron injustamente a mi hija como si fuera una delincuente. [...] Ella es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, es una buena persona y no es todo lo que dicen los medios.” La desesperada mujer incluso pidió el apoyo de Claudia Sheinbaum en el caso, pero el horizonte no luce brillante para la creadora de contenido.

YosStop cumplió 31 años ayer 27 de julio. A través de su cuenta oficial en Instagram, su familia compartió un video en el cual le realizan una llamada para cantar Las Mañanitas y todos los presentes se ven claramente consternados, en especial la madre y su novio. Después de la canción, Hoffman dice: “Gracias, los quiero mucho. Quiero agradecerles a todos por estar ahí. Yo creo que igual todo pasa por algo, en esas ando, en el para qué.” Y se pregunta lo que hará después: “¿Para qué está pasando esto? ¿De aquí qué voy a hacer, qué voy a necesitar? ¿Qué voy a aprender? Todo lo que observo, lo escribo.”

También puede interesarte: Amazon recibe quejas de padres de niñas llamadas Alexa