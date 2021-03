Ridley Scott prepara miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial

A sus 83 años, no hay señal de que Ridley Scott, director responsable de clásicos como Blade Runner - 90% o Alien - El Octavo Pasajero - 97%, tenga planes de retirarse. Al contrario, el realizador tiene una larga e impresionante lista de proyectos en camino. El más reciente en unirse a su ocupado calendario es una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial que está desarrollando junto con el también guionista Steven Knight.

De acuerdo con Deadline, el director Ridley Scott (Thelma & Louise: Un Final Inesperado - 83%, Todo el Dinero del Mundo - 63%, Gánster Americano - 80%) está desarrollando una miniserie llamada Roads to Freedom, la cual estará basada en los libros del historiador Anthony Beevor. Si están pensando en lo agotado que está el tema, el show consistirá de episodios que estarán enfocados en los puntos de vista poco explorados de la Segunda Guerra Mundial. No en las peleas de Reino Unido o Estados Unidos como tradicionalmente sucede.

No hay todavía muchos detalles, pero se confirmó que aunque contará con un gran elenco todas las historias de los personajes van a estar unidas por una misma historia dramática que culminará en la toma de Berlín y dejará claros los cimientos para la Guerra Fría. Scott tiene pensado dirigir el piloto de la serie mientras que Steven Knight y el propio Beevor escribirán el resto del programa.

Este es el tercer importante proyecto al que Scott se suma. Pese a la pandemia, el director se ha mantenido ocupado. Para empezar, terminó la producción de The Last Duel su siguiente filme a estrenar. La cinta trata sobre un par de caballeros medievales y su enfrentamiento cuando uno de ellos es acusado de violar a la esposa del otro. Es protagonizada por Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer.

En cuanto terminó esa producción comenzó a trabajar, apenas hace unas semanas, en House of Gucci, un thriller criminal sobre cómo la ex esposa del fundador de esa firma de moda orquestó un intento de asesinato en su contra. Para esta película volverá a trabajar con Driver y también forma parte del elenco Lady Gaga. Hace unos días se reveló la primera imagen de ambos como sus personajes desde el set.

Por si eso fuera poco, también se sabe que para Apple TV Plus el director va a realizar una película biográfica de Napoleón Bonaparte. Esta historia, que llevará por título Kitbag, lo reunirá con Joaquin Phoenix como el emperador francés, actor con quien previamente había trabajado en la cinta clásica Gladiador - 76%. Muy probablemente sea después de esto que tenga tiempo de realizar el primer episodio de esta nueva serie.

Roads to Freedom todavía no tiene fecha de estreno o de inicio de producción. Todo parece indicar que se encuentra en las etapas más tempranas de desarrollo. Lo interesante es que para lo ambicioso del proyecto todavía no se anuncia una gran cadena o plataforma para financiarlo por lo que habrá que estar atentos a ver qué es lo que resulta y dónde podremos finalmente verlo dentro de un par de años.

