Andrew Garfield y Kirsten Dunst estarán en Spider-Man 3

Después de una ola de rumores en la que muchos querían creer y otros le negaban cualquier atisbo de credibilidad, ha sido confirmado que Andrew Garfield regresará a su papel de Spider-Man en Spider-Man 3, pero él no estará solo, pues también veremos nuevamente a Kirsten Dunst como Mary Jane, y se espera que Sony llegue a un acuerdo con Tobey Maguire

muy pronto, igual que con Emma Stone para regresar como Gwen Stacy.

Los rumores llevan meses apareciendo y algunas pistas sugerían que sí eran ciertos: la contratación de Jamie Foxx para interpretar a Electro una vez más, la confirmación de que Alfred Molina repetiría su papel de Doctor Octopus de El Hombre Araña 2 - 93% y la presencia de Doctor Strange apuntaban al multiverso, pero ha sido un artículo de Collider el que dice que Marvel quiere traer de vuelta a TODOS:

Al igual que Electro de Jamie Foxx, Andrew Garfield regresará, y si Sony / Marvel pueden cerrar un trato con Tobey Maguire, él también regresará. Kirsten Dunst regresará como MJ, y espero que Emma Stone repita su papel de Gwen Stacy, si el embarazo lo permite. ¿Por qué? Porque esta tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland ahondará en el multiverso, al igual que su contraparte animada Spider-Man: Into the Spider-Verse. No creo que sea un gran secreto en este momento, entonces, ¿por qué pretendemos que lo es? Porque amamos el espectáculo.

Si esta noticia no los llena de emoción, no sabemos qué lo hará. La pareja de Maguire y Dunst marcó a toda una generación, y después la pareja de Garfield y Stone fue la favorita de muchos adolescentes. Hace no mucho habría sido imposible creer que veríamos a todos esos actores juntos en la pantalla, pero el artículo de Collider sugiere que Maguire, Dunst, Garfield y Stone estarán en Spider-Man 3.

El Hombre Araña - 89% fue un éxito masivo en 2002, no solo por su triunfo en la taquilla, también porque tuvo una recepción positiva entre la crítica y el público; con el tiempo se le ha otorgado un mayor reconocimiento y es considerada una gran historia de origen para un superhéroe.

La secuela de 2004, El Hombre Araña 2, también fue un éxito de taquilla; la crítica y los fans la consideran la mejor o una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, e indudablemente la mejor de la trilogía de Sam Raimi (El Despertar del Diablo - 96%, Darkman: El Rostro de la Venganza. - 82%, Oz, el Poderoso - 59%). Sin embargo, fue una gran decepción para muchos el hecho de que El Hombre Araña 3 - 63% no estuviera a la altura de las expectativas y desperdiciara al villano Venom, uno de los favoritos entre los fans.

Después de que El Hombre Araña 3 no fuera lo que esperaban los fanáticos, Raimi planeó una secuela donde Mysterio sería el principal villano, tanto Maguire como Kristen Dunst querían participar, pero Sony decidió que la franquicia necesitaba un reinicio, así que Andrew Garfield (El Imaginario Mundo del Doctor Parnassus - 64%, Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%) fue contratado para El Sorprendente Hombre Araña - 73%.

Con la llegada de Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel en la piel de Tom Holland (Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, Avengers: Infinity War - 79%, Lo Imposible - 81%), muchos pensaron que el regreso de Garfield y Maguire era algo imposible, pero una de las ventajas del multiverso es que permite a los narradores lograr crossovers de lo más increíbles. Aunque no se puede asegurar con total certeza, este movimiento parece responder a lo que DC Comics está haciendo con su universo cinematográfico, pues hace meses se dio a conocer que Flashpoint contaría con Michael Keaton como Batman nuevamente, y hay rumores de que también estará Christian Bale.

Si el multiverso abre un mundo de posibilidades, es posible que en el futuro más cameos y regresos inesperados ocurran, ¿tal vez algún actor de las películas de los X-Men de Fox? Solo el tiempo lo dirá, mientras tanto hay que seguir disfrutando de que tendremos de vuelta a los anteriores Hombres Araña en Spider-Man 3.