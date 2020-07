Spider-Man: Un Nuevo Universo | Chris Miller asegura que la secuela hará lucir "anticuada" a la primera película

Si la animación de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% los dejó sin palabras, al darle vida a una película que parecía sacada de una historieta, con colores brillantes y personajes bien trazados, el productor del filme, Christopher Miller (Comando Especial - 85%, La Gran Aventura Lego - 96%, Lluvia de Hamburguesas - 87%), recientemente, ha publicado en su cuenta de Twitter que la animación de la secuela será mucho más espectacular.

Estrenada en 2018, Spider-Man: Un Nuevo Universo cuenta la historia de Miles Morales, un chico de Brooklyn que es picado por una araña especial que le da superpoderes por lo que decide asumir el traje y las responsabilidades de su admirado héroe: Spider-Man, todo esto después de la muerte de Peter Parker.

Sin embargo, luego de un singular cruce de universos, no sólo conocerá y será instruido por un maduro Peter Parker procedente de una realidad alternativa, sino que tendrá contacto con otras cuatro versiones distintas de Spider-Man: Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Peni Parker y SP//dr y Spider-Ham.

Hace casi un mes, el animador Nick Kondo, quien forma parte del equipo detrás de la secuela de esta cinta ganadora del Oscar en la categoría de mejor película animada, dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, que la producción de esta segunda parte ya estaba en marcha, esto luego de que se anunciara que su estreno había sido retrasado de abril de 2022 a octubre de ese año, como consecuencia de la pandemia de Covid-19 que ha marcado este año.

Ahora, Chris Miller fue quien decidió hacer uso de su Twitter para dar a conocer su asombro con la animación de esta nueva película, pues aseguró que será más sorprendente que la de la primera entrega.

The development of new groundbreaking art techniques being done for the next Spider-Verse movie are already blowing me away. It’s going to make the first movie look quaint