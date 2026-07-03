Nueva actriz de Elle Woods revela el consejo que Reese Witherspoon le dio para interpretar al icónico personaje de ‘Legalmente Rubia’

Lexi Minetree asumió uno de los retos más grandes dentro de una franquicia querida por el público: interpretar a Elle Woods sin convertir su trabajo en una imitación de Reese Witherspoon. La actriz de 25 años protagoniza ‘Elle‘, la nueva serie de Prime Video que funciona como precuela de ‘Legalmente Rubia‘ y presenta a la futura estudiante de derecho durante sus años de preparatoria. En entrevista con The Hollywood Reporter, Minetree habló sobre su audición, la presión de tomar un personaje tan reconocible y el consejo que recibió de Witherspoon para entender la esencia de Elle Woods.

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¿Qué consejo le dio Reese Witherspoon a Lexi Minetree?

Minetree contó que Reese Witherspoon fue una presencia importante al inicio del proceso creativo de ‘Elle‘. La actriz original de ‘Legalmente Rubia‘, quien participa como productora ejecutiva de la serie, le ayudó a definir el tono del personaje y le recordó una escena clave de la película de 2001: el momento en que Elle rechaza a Warner al final de la historia, después de que él intenta recuperarla.

Lexi Minetree (Imagen: IMDb)

La nueva protagonista explicó que Witherspoon le envió un clip de esa escena para subrayar una característica central de Elle: su capacidad de mantenerse firme sin caer en la crueldad.

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“Reese fue de muchísima ayuda, sobre todo al principio, a la hora de definir el tono de Elle y recordarme ciertos detalles de la película. Recuerdo que una vez me envió un mensaje con un clip de Elle hablando con Warner al final [de ‘Legalmente Rubia’], cuando él intenta recuperarla y ella lo rechaza. Incluso después de todo lo que él le hizo, ella sigue siendo amable. Nunca se comporta de forma abusiva ni recurre a juegos sucios, pero se mantiene firme.”

La actriz agregó que ese detalle le permitió entender mejor la forma en que Elle mira a los demás: no como alguien ingenua, sino como una persona capaz de poner límites sin perder la empatía. “Creo que la amabilidad de Elle es algo que ella realmente quería que yo conservara conmigo; cómo perdona a la gente porque les concede el beneficio de la duda.”

Lexi Minetree no quiso copiar a Reese Witherspoon

Minetree sabía que tomar el papel implicaba enfrentarse a una comparación inevitable. Elle Woods no sólo es uno de los personajes más recordados de la comedia de los 2000, también sigue siendo citada por fans que crecieron con ‘Legalmente Rubia’. Por eso, la actriz decidió estudiar el trabajo de Witherspoon sin intentar replicarlo.

Jacob Moskovitz, quien interpreta a Miles, reveló que Minetree vio la película 150 veces. Ella misma admitió que la revisó “una cantidad desmesurada de veces”, pero insistió en que su objetivo era construir una versión propia del personaje. “Estudié teatro, y lo que tiene el teatro es que una misma obra puede representarse muchas veces y por distintas personas. Tienes el mismo texto, pero dos personas pueden interpretarlo de manera diferente. Es un error intentar copiar lo que hizo la otra persona, porque yo no soy Reese.”

La actriz también reconoció el legado de Witherspoon en la franquicia: “Ella hizo algo increíble, y ahora las películas han quedado inmortalizadas para que la gente pueda verlas siempre que quiera contemplar su actuación. Si yo intentara imitarla, parecería una copia.”

Lexi Minetree en ‘Elle’ (Imagen: IMDb)

‘Elle’ muestra a una Elle Woods adolescente

La serie de Prime Video presenta a Elle durante su etapa en la preparatoria, antes de convertirse en la estudiante de derecho que el público conoció en ‘Legalmente Rubia’. En esta precuela, el personaje deja atrás su vida privilegiada en Bel Air y debe adaptarse a Seattle, un entorno menos glamuroso y mucho más alejado del mundo rosa que suele asociarse con ella. Ese cambio la obliga a enfrentarse a nuevas dinámicas sociales, cuestionar ideas heredadas de su crianza y empezar a construir una identidad más auténtica.

Minetree también contó que su proceso de audición tuvo un guiño directo al espíritu de Elle Woods. Para competir por el papel, preparó una cinta inspirada en el famoso video de admisión del personaje en la película original. La actriz se encargó de escribir, grabar y editar el material desde su casa, además de musicalizarlo con una canción de Smash Mouth. Según explicó, dedicó varias horas a esa prueba y quedó muy satisfecha con el resultado.

La primera temporada de ‘Elle‘ ya llegó a Prime Video, mientras que la segunda fue aprobada antes del estreno. Cuando Minetree habló con The Hollywood Reporter, ya se encontraba trabajando en los nuevos episodios. Aunque sabe que una franquicia tan querida despierta expectativas y opiniones intensas entre los fans, la actriz considera que la participación de Reese Witherspoon como productora ejecutiva puede dar confianza al público, ya que la estrella original no sólo respalda la serie, sino que también ha tenido un papel importante en su desarrollo.

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