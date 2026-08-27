Muere Peter Cullen, legendaria voz de Optimus Prime en ‘Transformers’, a los 85 años

El actor desarrolló una extensa carrera en cine y televisión que incluyó personajes de muchas otras franquicias

Peter Cullen, legendario actor canadiense reconocido mundialmente por haber dado voz a Optimus Prime durante más de cuatro décadas, murió a los 85 años. El intérprete falleció el miércoles 26 de agosto en su casa de Los Ángeles, según confirmó su agente, Kevin Motley, a The Hollywood Reporter. Además de convertirse en una figura fundamental de ‘Transformers’, Cullen desarrolló una extensa carrera en cine y televisión que incluyó personajes de ‘Winnie the Pooh’, ‘Knight Rider’ y hasta la creación de los característicos sonidos de la criatura de ‘Depredador’.

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¿De qué murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime?

Hasta el momento no se ha informado públicamente una causa específica de muerte. La familia de Peter Cullen señaló en un comunicado compartido con The Hollywood Reporter que el actor murió tranquilamente y acompañado por sus seres queridos.

Peter Cullen (imagen: X/@PopBase)

“Falleció en paz, rodeado de su amorosa familia, y permanece en los corazones de sus muchos amigos e innumerables seguidores en todo el mundo”, expresó la familia.

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También pidió que quienes admiraron su trabajo honren su legado “…sirviendo a sus comunidades y guiando a los demás con compasión, integridad y lealtad, y recordando siempre: «sean lo suficientemente fuertes para ser amables».”

Cullen nació el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, y se formó en la National Theatre School of Canada, de la que egresó en 1963. Antes de convertirse en una de las voces más reconocibles de la animación estadounidense, trabajó en radio, teatro y televisión.

Peter Cullen convirtió a Optimus Prime en un icono de ‘Transformers’

Cullen interpretó por primera vez a Optimus Prime en la serie animada ‘The Transformers’, transmitida entre 1984 y 1987. En una entrevista con NPR en 2014 recordó la peculiar descripción que recibió cuando buscaba el papel: “Hice la audición como todo el mundo. Me dijeron que era un héroe y que era un camión.”

Para encontrar la personalidad y voz del líder de los Autobots, Cullen se inspiró en su hermano mayor, Larry, un marine estadounidense condecorado que sirvió en Vietnam entre 1965 y 1968.

“Cuando regresó a casa, pude notar un cambio. Estaba más callado y, para mí, era un hombre y un superhéroe”, explicó Cullen en 2006. “Lo observaba y lo escuchaba. Nunca había tenido la oportunidad de interpretar a un superhéroe y, cuando surgió la ocasión, [esa voz] simplemente brotó de mí; sonaba igual que Optimus.”

Después de años alejado del personaje, regresó cuando Michael Bay llevó la franquicia al cine con ‘Transformers’ en 2007. Posteriormente participó en ‘Revenge of the Fallen’, ‘Dark of the Moon’, ‘Age of Extinction’, ‘The Last Knight’, ‘Bumblebee’ y ‘Rise of the Beasts’.

Igor (imagen: Disney)

Una carrera que fue mucho más allá de Optimus Prime

Otra de las interpretaciones más reconocidas de Cullen fue Igor, el melancólico burro de ‘Winnie the Pooh’, personaje al que comenzó a prestar su voz en ‘The New Adventures of Winnie the Pooh’ en 1988.

También interpretó al automóvil K.A.R.R. en ‘Knight Rider’, prestó su voz a personajes de ‘Voltron’, ‘Chip ‘n Dale Rescue Rangers’ y ‘Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles’, entre numerosas producciones.

Su participación en ‘Depredador’ (1987) fue especialmente peculiar: Cullen fue responsable de los sonidos de chasquidos y gruñidos de la criatura que enfrentaba al personaje de Arnold Schwarzenegger.

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