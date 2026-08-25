Muere Dolly Parton a los 80 años, leyenda de la música country y estrella de ‘9 to 5’

Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y una artista cuya carrera también se extendió al cine y la televisión, murió este 25 de agosto a los 80 años. La noticia fue anunciada por su familia a través de las redes sociales oficiales de la cantante. De acuerdo con el comunicado, Parton “murió pacíficamente hoy en Nashville”. Hasta el momento no se ha dado a conocer una causa de muerte.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Dolly Parton?

El anuncio fue realizado mediante un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de Parton, en el que su sobrino Bryan Seaver habló en representación de la familia. El obituario oficial recordó a la cantante por una trayectoria de siete décadas, su trabajo como compositora y las iniciativas filantrópicas que desarrolló durante gran parte de su vida.

Dolly Parton en 1977 (©ITV/Shutterstock.com)

La salud de Parton había generado preocupación desde 2025. En septiembre de ese año pospuso una residencia de seis conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas después de que sus médicos le recomendaran someterse a varios procedimientos. También canceló su participación en los Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde recibiría el Jean Hersholt Humanitarian Award.

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Sin embargo, continuó trabajando desde Nashville. Durante los últimos meses participó en el desarrollo de ‘Dolly: An Original Musical’, espectáculo autobiográfico que tuvo funciones previas a Broadway en la Universidad Belmont, además de colaborar en ‘Dolly Parton’s Threads: My Songs in Symphony’.

De ‘Jolene’ a ‘I Will Always Love You’: una carrera de siete décadas

Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, Dolly Parton comenzó a cantar desde niña y llegó a Nashville poco después de terminar la preparatoria. Su asociación con Porter Wagoner durante la década de 1960 impulsó su carrera antes de que se consolidara como solista.

Canciones como ‘Jolene’, ‘Coat of Many Colors’, ‘9 to 5’ y, especialmente, ‘I Will Always Love You’ terminaron convirtiéndose en algunas de sus composiciones más reconocidas. Esta última alcanzó nuevamente una popularidad mundial cuando Whitney Houston grabó su propia versión para ‘The Bodyguard’ en 1992.

Parton acumuló 25 sencillos número uno en las listas de country y fue incorporada al Country Music Hall of Fame en 1999. En 2022 ingresó al Rock & Roll Hall of Fame y un año después publicó ‘Rockstar’, álbum en el que colaboró con distintas figuras de la música.

Dolly Parton (Fotografía: Jason Kempin/Getty Images)

Dolly Parton también dejó una importante trayectoria en cine y televisión

Su popularidad trascendió la música a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Parton protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin la comedia ‘9 to 5’, actuación que le consiguió una nominación al Globo de Oro. Después apareció en películas como ‘The Best Little Whorehouse in Texas’, ‘Rhinestone’ y ‘Steel Magnolias’.

También desarrolló una carrera como productora. En asociación con su antiguo representante Sandy Gallin, participó en proyectos que incluyeron la serie ‘Buffy the Vampire Slayer’ y las películas de ‘Father of the Bride’ protagonizadas por Steve Martin y Diane Keaton.

Fuera del entretenimiento, Parton impulsó diversos proyectos educativos y de beneficencia mediante la Dollywood Foundation. Su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada durante casi seis décadas, murió en marzo de 2025 a los 82 años.

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