‘Heated Rivalry’: Todo sobre la segunda temporada con Connor Storie y Hudson Williams

Heated Rivalry prepara su segunda temporada con Connor Storrie y Hudson Williams otra vez al frente de esa historia que conquisto millones de corazones en todo el mundo. La producción hará todavía más grande el universo literario de la escritora Rachel Reid tras el impacto internacional alcanzado por su primera entrega a finales del año […]

Heated Rivalry prepara su segunda temporada con Connor Storrie y Hudson Williams otra vez al frente de esa historia que conquisto millones de corazones en todo el mundo. La producción hará todavía más grande el universo literario de la escritora Rachel Reid tras el impacto internacional alcanzado por su primera entrega a finales del año pasado.

¿Cómo Heated Rivalry elevó a Hudson Williams y Connor Storrie?

La primera temporada nos contó la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos jóvenes jugadores que llegan a las grandes ligas como rivales deportivos. La atracción que surge entre ellos se prolonga por ocho años, periodo en el que intentan proteger sus carreras y comprender una relación que ninguno puede reconocer a nivel pública.

El drama terminó como el lanzamiento original más visto en la historia de Crave. En Estados Unidos promedió nueve millones de espectadores y fue celebrado por HBO Max como el estreno de una serie adquirida con mejor desempeño en la plataforma. La producción acumuló más de 600 millones de minutos reproducidos en territorio estadounidense durante sus primeras semanas y obtuvo 18 nominaciones en los Canadian Screen Awards; ganó 16 premios e impuso un récord como la serie con más victorias dentro de una misma edición.

No te pierdas: Kit Harington y su difícil vida como actor después de ‘Game of Thrones’

Heated Rivalry alteró por completo la trayectoria de sus protagonistas. Williams había aparecido en episodios de Allegiance y Tracker, además de trabajar como mesero para pagar sus gastos. Shane Hollander lo llevó a nuevas producciones como Yaga, The Altruists y Apparatus, proyecto que compartirá con Dylan O’Brien. Storrie también trabajaba en un restaurante antes de interpretar a Ilya, con créditos previos que incluían Tiny Beautiful Things, la cinta independiente Riley y una participación como interno de Arkham en Guasón 2: Folie à Deux; el éxito posterior le abrió las puertas de Saturday Night Live y de la comedia Peaked, producida por A24.

La fama le dio a los protagonista de Heated Rivalry encuentros deportivos y eventos de moda que antes parecían alejados de sus carreras. Ambos participaron como portadores de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y debutaron en la Met Gala.

Lo que sabemos sobre la temporada 2 de Heated Rivalry

La segunda temporada comenzó su rodaje en agosto de 2026 y tiene previsto su estreno durante la primavera de 2027. Crave mantiene el control de la producción canadiense, HBO estará a cargo de su exhibición estadounidense y Sphere Abacus continuará distribuyéndola en otros territorios, aunque todavía no existe un día específico de lanzamiento. Connor Storrie retomará a Ilya Rozanov y Hudson Williams regresará como Shane Hollander. La sinopsis oficial no se ha revelado pero la producción tiene intenciones de adaptar The Long Game, novela que recupera a la pareja después de Heated Rivalry.

La historia examinará qué ocurre cuando la emoción del peligro inicial pierde fuerza y ambos deben construir una vida afectiva adulta. Jacob Tierney, guionista, director y productor ejecutivo de la serie, comentó: “Puedes decir que se aman, pero, como saben los adultos, hace falta mucho más para que una relación funcione”. En The Long Game, Ilya abandona a los Boston Raiders para integrarse a los Ottawa Centaurs, decisión que reduce la distancia con Shane, pero trae riesgos profesionales y personales para los dos jugadores.

Los personajes nuevos

Daniel Diemer, conocido por Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, interpretará a Ryan Price, antiguo defensa y jugador especializado en confrontaciones físicas para los Toronto Guardians. El personaje protagoniza Tough Guy, novela publicada por Reid en 2020, y podría aparecer trabajando como entrenador dentro del campamento organizado por Shane e Ilya. Shaheen Jafargholi dará vida a Fabian Salah, artista y pareja de Ryan. Tierney y Brendan Brady destacaron que ambos personajes son “audaces, complicados y profundamente cautivadores”.

Justice Smith asumirá el papel de Harris Drover y Charlie Gillespie será Troy Barrett. Troy es un jugador problemático que llega a los Ottawa Centaurs, donde desarrolla un vínculo con Harris, responsable de redes sociales del equipo; su trama procede de Role Model, otra entrega de la saga Game Changers.

Entérate: ‘Brothers’: De qué trata la nueva serie que reúne a Woody Harrelson y Matthew McConaughey