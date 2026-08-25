‘Brothers’: De qué trata la nueva serie que reúne a Woody Harrelson y Matthew McConaughey

Woody Harrelson y Matthew McConaughey llevarán su amistad al terreno de la ficción con Brothers, nueva comedia de Apple TV que juega con sus imágenes públicas y la pregunta que por mucho tiempo ambos han escuchado fuera de cámaras. Esta reunión nos permitirá verlos bajo un registro más relajado que sus anteriores trabajos colaborativos.

¿De qué trata Brothers, con Woody Harrelson y Matthew McConaughey?

Los actores interpretan versiones ficticias de ellos mismos, con defectos exagerados y familias involucradas en su convivencia peculiar. La comedia utiliza el afecto que comparten para construir discusiones sobre fama, paternidad, identidad y la frontera que separa una anécdota real de una leyenda repetida. La historia comienza cuando el compromiso matrimonial de la hija de Woody termina mal, y con la intención de acompañarla, el actor reúne a su familia y viaja a Austin para pasar una temporada en el rancho de Matthew, donde una estancia reparadora cambia de rumbo luego de una revelación inesperada hecha por Ma Mac.

Ma Mac, interpretada por Holland Taylor, deja escapar un secreto guardado por décadas: Woody y Matthew podrían ser hermanos biológicos. Harrelson comienza entonces una búsqueda para esclarecer el parentesco y obliga a todos a enfrentar una posibilidad que lo tenía todo para permanecer como simple rumor.

Woody Harrelson y Matthew McConaughey en True Detective (Foto: HBO)

McConaughey atraviesa otro dilema dentro de la trama, pues su versión televisiva considera competir por la gubernatura de Texas, idea tomada de las inquietudes políticas que el actor expresó años atrás. Esto coloca su vida privada bajo la mira de todo mundo justo cuando la investigación familiar amenaza con alterar aquello que creía saber sobre sí mismo.

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El reparto incluye a Natalie Martinez como Valentina, esposa televisiva de Matthew, además de Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan y Oona Yaffe. Lee Eisenberg ocupa el puesto de responsable creativo y productor ejecutivo. McConaughey y Harrelson participan igualmente en la producción junto con Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann y otros colaboradores. La temporada tendrá ocho episodios y llegará a todo el mundo a Apple TV el 23 de septiembre.

¿Son realmente hermanos Woody Harrelson y Matthew McConaughey?

La sospecha nació fuera del set, cuando en unas vacaciones compartidas en Grecia, las familias repararon en parecidos físicos y gestos comunes entre los actores. La madre de McConaughey reveló después que había conocido al padre de Harrelson en una época cercana a la concepción de Matthew, detallito que transformó la broma familiar en interrogante.

En 2023, durante una entrevista con Esquire, Woody se mostró dispuesto a realizar un examen genético. Matthew ha expresado mayores reservas. Un resultado positivo modificaría la identidad familiar con la que creció y abriría preguntas sobre el hombre a quien conoció como su padre. Hasta ahora no existe una prueba pública que confirme que ambos compartan lazos sanguíneos, pero la serie aprovecha precisamente esa incertidumbre.

Woody y Matthew, juntos de por vida

La relación artística de los actores comenzó antes del fenómeno policiaco de HBO. Compartieron créditos en EDtv, estrenada en 1999, y volvieron a trabajar juntos en Surfer, Dude, de 2008. Su colaboración más famoso apareció en 2014 con la primera temporada de True Detective. McConaughey interpretó al introspectivo Rust Cohle y Harrelson al temperamental Martin Hart, detectives de Luisiana cuya investigación de un asesinato se transformó en una de las mejores cosas que nos ha dado la cadena HBO.

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