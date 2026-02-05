‘Fuimos cómplices’: Whoopi Goldberg habla de la responsabilidad al guardar silencio ante los abusos de Epstein

La liberación masiva de documentos relacionados con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein no solo ha expuesto los nombres de poderosas figuras mundiales, sino que también ha reavivado un profundo debate sobre la complicidad social que permitió sus crímenes. En un emotivo segmento del programa ‘The View‘, la moderadora Whoopi Goldberg lanzó una contundente crítica, extendiendo la responsabilidad más allá de la red inmediata del abusador: “No solo se protegieron entre sí, sino que fuimos cómplices de todo esto. Somos cómplices”, afirmó.

¿Qué dijo Whoopi Goldberg sobre el caso Epstein?

Frente a la lista de nombres de magnates, políticos y celebridades que aparecen en los archivos (como Elon Musk, el ex primer ministro israelí Ehud Barak, el ex Príncipe Andrés o el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick), Goldberg planteó una pregunta incómoda. Su crítica no se centró únicamente en los hombres que frecuentaron a Epstein incluso después de su condena en 2008, sino en la actitud de quienes, estando en su círculo o presenciando comportamientos predadores, optaron por no intervenir.

“Las mujeres no decían: «Oye, no hagas eso. No defiendas eso». Las mujeres no defendían a otras mujeres. Las mujeres veían lo que estaba pasando y no decían: «Basta ya»”, explicó a sus compañeras de mesa. Para Goldberg, la pasividad fue una forma de permisividad que alimentó la maquinaria de abuso, un punto que su colega Sunny Hostin reforzó al mencionar el rol activo de Ghislaine Maxwell, actualmente en prisión por su papel en el tráfico sexual.

La normalización del abuso y una llamada a la responsabilidad colectiva

Goldberg contextualizó su postura vinculando el caso Epstein a una cultura más amplia de tolerancia. “Durante años, los hombres tuvieron la capacidad; creían que estaba bien tratar a las mujeres de esta manera. Lo vemos en la televisión todo el tiempo”, argumentó. Su reflexión sugiere que los crímenes de Epstein, aunque extremos en escala y brutalidad, son la punta del iceberg de un sistema donde el acoso y la explotación fueron normalizados durante décadas. Frente a esto, hizo un llamado a una responsabilidad compartida:

“Todos tenemos que asumir alguna responsabilidad por esto, porque a menos que reconozcamos lo que significó, lo que les hicieron a estas chicas, no nos va a importar”. En este sentido, elogió a figuras como Melinda French Gates, quien ha sido vocal en su condena a la asociación de su exesposo Bill Gates con el financiero, como ejemplos de la postura necesaria.

Un debate necesario más allá de los nombres

Los comentarios de Goldberg trascienden el escándalo inmediato de ver qué celebridad aparece en un correo electrónico. Mientras la opinión pública se enfoca en desentrañar la red de contactos de Epstein, que incluía desde científicos como Stephen Hawking hasta miembros de la realeza, su intervención obliga a una mirada introspectiva.

Plantea que la verdadera justicia para las víctimas (las más de 80 identificadas en investigaciones periodísticas, algunas de tan solo 14 años) requiere no solo exponer a los implicados, sino también un examen sobre cómo el silencio y la indiferencia, incluso de quienes no cometieron un delito, permitieron que la impunidad prosperara.

En un caso marcado por la opacidad, los videos de vigilancia editados y las teorías conspirativas, el mensaje de Goldberg es claro: la rendición de cuentas es un proceso social que comienza cuando se rompe la cadena de complicidad, sin importar cuán incómodo sea reconocer nuestra parte en ella.

Con información de Entertainment Weekly.

