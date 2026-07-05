‘Children of Blood and Bone’: Por qué la autora no quiere saber nada sobre su adaptación en Paramount

Tomi Adeyemi esperó años para ver Children of Blood and Bone convertida en una película grande, con estudio, IMAX y un elenco que cualquier saga de fantasía envidiaría. Pero, a meses del estreno, la autora decidió apartarse de la adaptación de Paramount, una ruptura inesperada porque se trata del mundo que ella escribió y que millones de lectores hicieron suyo.

¿Por qué Children of Blood & Bone fue un fenómeno de ventas?

Children of Blood and Bone se publicó en 2018 y convirtió a Tomi Adeyemi en una de las autoras jóvenes más comentadas del momento. La novela, primera parte de la trilogía Legacy of Orïsha, debutó en el número uno de la lista de bestsellers juveniles de The New York Times y llegó precedida por un acuerdo editorial de siete cifras, algo en verdad raro para una autora debutante.

La aventura ocurre en Orïsha, un reino de fantasía inspirado en África occidental, donde la magia fue arrancada de manera violenta y sus herederos viven perseguidos por una monarquía brutal. En el centro está Zélie Adebola, una joven que emprende una misión para recuperar aquello que le fue robado a su pueblo.

Tomi Adeyemi, autora de Children of Blood and Bone (Foto: Time)

El fenómeno tampoco quedó atrapado en librerías., pues incluso antes de que la novela llegara a lectores, sus derechos cinematográficos ya habían despertado interés, primero con Fox 2000 y más tarde, tras varios cambios de estudio, con Paramount. Orïsha no era sólo una saga literaria, era una posible franquicia cinematográfica.

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Paramount anunció la adaptación

Paramount terminó quedándose con el proyecto y la película quedó en manos de Gina Prince-Bythewood, directora de La mujer rey. La cineasta coescribió el guion con Adeyemi, y la adaptación fue planteada como un lanzamiento de gran formato, con estreno en salas e IMAX programado para 2027.

El primer vistazo a la película fue en CinemaCon 2026, donde Paramount mostró material. Entertainment Weekly reportó que las imágenes presentaban a Zélie, interpretada por Thuso Mbedu, en su viaje para restaurar la magia junto a Amari y Tzain, mientras el príncipe Inan la persigue dividido entre el deber y lo que empieza a sentir.

A Mbedu se le unieron Amandla Stenberg como la princesa Amari, Tosin Cole como Tzain y Damson Idris como Inan. En los papeles adultos aparecen Viola Davis, Idris Elba, Chiwetel Ejiofor, Lashana Lynch, Cynthia Erivo y Regina King.

Es verdad que durante meses el tono público alrededor de la película fue de celebración y euforia. Adeyemi había hablado con entusiasmo de la adaptación en eventos recientes e incluso compartió detalles de cómo actores como Cynthia Erivo preguntaban por sus personajes. La ruptura posterior tiene a los fans en shock.

Tomi Adeyemi ya no quiere saber nada de la película

Amandla Stenberg será la princesa Amari en la película de Children of Blood and Bone (Foto: Getty)

Adeyemi respondió en TikTok a una fan que le preguntó por qué no hablaba más de la película: “Hay una razón por la que no publicaré nada sobre la adaptación de mi trabajo. Eso es todo”, escribió en mensajes que ella misma compartió. Luego fue más lejos: “No he visto la película, y no la veré. Ha sido doloroso guardar esto de ustedes. Y lamento si alguno pensó que no me importábamos NOSOTROS. Más que cualquier brillo”.

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Entertainment Weekly reportó que Adeyemi quitará oficialmente su nombre de la película, aunque también aclaró que no guarda resentimiento contra los fans que quieran verla.

El problema con Amandla Stenberg

El conflicto también involucra a Amandla Stenberg, quien interpreta a Amari. Adeyemi compartió una captura de un mensaje que envió a la actriz. En él escribió: “No vuelvas a usar mi nombre en una entrevista o video. No me mandes mensajes. No me llames”. El mensaje apareció en febrero, poco después de que Stenberg publicara un video respondiendo a críticas por su casting.

Parte de la discusión venía de lectores que señalaban colorismo, porque en la novela Amari es descrita con piel “cobriza oscura”, y algunos fans consideraban que la elección de actriz no respetaba esa descripción, pues mientras que la madre de Stenberg es afroamericana, su padre es un hombre blanco de origen danés.

‘Children of Blood and Bone’ se estrena el 15 de enero de 2027.