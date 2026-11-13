Arnold Schwarzenegger explica por qué sigue siendo republicano pese a sus diferencias con el partido

El exgobernador de California defendió el legado de Lincoln y Reagan

Arnold Schwarzenegger, conocido mundialmente por películas como ‘The Terminator‘, ‘Depredador’ y ‘El Vengador del Futuro‘, también tiene una extensa trayectoria política que lo llevó a gobernar California durante siete años. Aunque en distintas ocasiones ha expresado desacuerdos con la dirección actual del Partido Republicano, el actor de 79 años continúa identificándose con sus principios tradicionales.

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Durante una reciente aparición en ‘Jimmy Kimmel Live!’, explicó por qué no considera necesario abandonar su afiliación política y reflexionó sobre los cambios que ha experimentado el partido al que pertenece.

¿Por qué Arnold Schwarzenegger sigue siendo republicano?

Durante su participación en el programa de Jimmy Kimmel, el pasado 11 de noviembre, Schwarzenegger confirmó que continúa siendo republicano, a pesar de las diferencias que mantiene con algunas de las posiciones actuales del partido.

Arnold Schwarzenegger con el presidente Ronald Reagan en la Convención Nacional Republicana de 1984 en Dallas (imagen: Wikimedia Commons)

“Sí, soy republicano, absolutamente”, declaró el actor, antes de recordar que su identificación política está relacionada con acontecimientos históricos como la abolición de la esclavitud: “Un republicano tradicional es alguien que admira al Partido Republicano por haber liberado a los esclavos”, explicó Schwarzenegger, haciendo referencia al legado del partido durante la presidencia de Abraham Lincoln.

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Kimmel cuestionó si esos principios no resultaban contradictorios con las posiciones que actualmente defienden muchos republicanos. Sin embargo, Schwarzenegger respondió:

“Sí, pero eso no significa que tenga que cambiar mi filosofía.”

El actor también aseguró que se identifica con la filosofía política de Ronald Reagan, a quien considera una de sus principalses influencias. Para explicar su postura, recordó que algunas administraciones republicanas impulsaron iniciativas ambientales que actualmente suelen asociarse con los demócratas.

“Eso lo hizo Ronald Reagan, un republicano. Nixon creó la EPA [Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos]”, señaló al mencionar la creación de organismos dedicados a proteger el medioambiente.

De estrella de Hollywood a gobernador de California

Antes de incursionar en la política, Schwarzenegger construyó una carrera extraordinaria en el fisicoculturismo y el cine. Nacido en Austria en 1947, ganó siete títulos de Mr. Olympia y posteriormente se convirtió en una de las mayores estrellas de acción de Hollywood durante las décadas de 1980 y 1990.

Su trayectoria política comenzó a tomar forma durante la administración de George H. W. Bush, quien lo nombró presidente del Consejo Presidencial de Educación Física y Deportes en 1990. En 2003, Schwarzenegger ganó las elecciones especiales para gobernador de California, convocadas después de la destitución de Gray Davis. Fue reelegido en 2006 y permaneció en el cargo hasta enero de 2011.

Durante su administración impulsó políticas ambientales, proyectos de infraestructura y medidas económicas, aunque también enfrentó importantes dificultades presupuestarias.

Su defensa del esfuerzo individual y la responsabilidad personal ha sido una constante en su discurso público. En en distintas ocasiones ha criticado lo que considera una creciente “fragilidad” entre las nuevas generaciones.

Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger (imagen: Instagram/@schwarzenegger)

Schwarzenegger compara la victoria demócrata con un tsunami

Durante la entrevista, Schwarzenegger también reflexionó sobre los recientes triunfos electorales del Partido Demócrata, que interpretó como parte de los cambios habituales en el equilibrio político estadounidense.

“En resumen, acabamos de presenciar lo que algunos llaman la «ola azul»”, declaró. Sin embargo, consideró que la magnitud del resultado justificaba una descripción todavía más contundente:

“Bueno, yo lo llamo maremoto o tsunami. En realidad, ya no es una ola…”

Para el exgobernador, la alternancia entre republicanos y demócratas es parte del funcionamiento de la democracia estadounidense. Por ello, defendió una tradición republicana que privilegiaba la colaboración entre ambos partidos para alcanzar acuerdos, en lugar de profundizar sus diferencias.

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