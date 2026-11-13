Amanda Seyfried podría convertirse en la primera actriz nominada al Oscar por una interpretación en un documental

A24 busca conseguir una nominación para la actriz en los Oscar

Amanda Seyfried podría hacer historia en los Oscar 2027 gracias a su participación en ‘You Can See Everything’, el documental sobre Elizabeth Holmes dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim. La actriz, que anteriormente interpretó a la fundadora de Theranos en la miniserie ‘The Dropout’, retomó el personaje para recrear conversaciones que no pudieron ser grabadas durante la producción.

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Ahora, su trabajo ha provocado un debate entre las principales organizaciones de premios de Hollywood, pues ninguna interpretación en un documental ha conseguido anteriormente una nominación en las categorías de actuación de los principales galardones cinematográficos.

¿Por qué Amanda Seyfried podría hacer historia en los Oscar?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Seyfried ha sido considerada elegible para competir como mejor actriz de reparto en los Critics Choice Awards. Sin embargo, los Globos de Oro, los BAFTA y los Actor Awards determinaron que su interpretación no cumple con los requisitos de sus respectivas categorías.

Lance Oppenheim, Amanda Seyfried y Nathan Fielder (Imagen: Rollingstone)

La situación es diferente con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que todavía no ha emitido una resolución oficial sobre su elegibilidad para los Oscar. según el medio, A24, distribuidora de ‘You Can See Everything’, recibió señales favorables de representantes del comité ejecutivo de la rama de actores de la Academia. No obstante, la decisión definitiva se espera para principios de diciembre.

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Las reglas de los Oscar permiten que una película presentada en la categoría de mejor documental también pueda competir en otras categorías, siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.

Por ahora, A24 concentra sus esfuerzos en conseguir una nominación para Seyfried, mientras que el documental también podría aspirar a mejor película, una categoría en la que ninguna producción documental ha sido nominada anteriormente.

Amanda Seyfried está dispuesta a participar en la campaña por el Oscar

En una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter, Seyfried reconoció que nunca imaginó que su participación en ‘You Can See Everything’ pudiera convertirse en una candidatura a los premios de Hollywood. La actriz explicó que, durante la producción, ni siquiera tenía la certeza de que el documental llegaría a estrenarse. También recordó que se enteró de su presentación sorpresa en el Festival de Telluride mientras se encontraba en Venecia.

Sobre su trabajo interpretando nuevamente a Holmes, declaró:

“Sí, así es. Las recreaciones fueron, sin duda, un desafío.”

Seyfried también reconoció que la campaña por los Oscar representa un compromiso considerable, pero aseguró que está preparada para promocionar la película.

“Una campaña es algo importante. Requiere mucho tiempo. Consume toda tu energía. Y estoy totalmente dispuesto a llevarla a cabo.”

La actriz, nominada anteriormente al Oscar por ‘Mank’ (2020), explicó que su principal motivación es apoyar una producción que considera arriesgada y diferente de los proyectos convencionales de Hollywood.

‘You Can See Everything’ se convierte en uno de los documentales más comentados del año

Estrenado en octubre de 2026, ‘You Can See Everything’ sigue los últimos días de libertad de Elizabeth Holmes antes de ingresar a prisión por el fraude relacionado con Theranos.

Amanda Seyfried (Getty Images)

La película combina entrevistas y escenas de la vida cotidiana de la empresaria con recreaciones protagonizadas por Seyfried, quien también aparece como ella misma. Su participación generó controversia entre algunos espectadores, especialmente por sus reacciones ante Holmes y su esposo, Billy Evans.

A pesar de las críticas, el documental ha conseguido importantes reconocimientos. Según The Hollywood Reporter, ha recaudado más de 80 millones de dólares mundialmente y ganó cinco premios en los Critics Choice Documentary Awards, incluidos mejor documental y mejor dirección.

Aunque su elegibilidad para los Oscar continúa pendiente de confirmación, Seyfried aseguró que la experiencia ha sido extraordinaria.

“Llevo mucho tiempo trabajando, pero estoy viviendo una experiencia extraordinaria con You Can See Everything.”

De concretarse su nominación, la actriz podría establecer un precedente para futuras interpretaciones dentro del cine documental.

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