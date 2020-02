The Batman: fotos del set revelan el traje completo

Tal como lo sospechábamos, el vistazo al traje de Batman de Robert Pattinson que vimos las semana pasada era una adelanto para prepararnos a una posible filtración desde el set. Y eso mismo ha sucedido. Directo desde la locación, se han viralizado las primeras imágenes del traje completo que se usará para el murciélago de Gótica en The Batman , la película de Matt Reeves sobre el icónico superhéroe.

Las fotografías fueron tomadas durante el rodaje. Y vemos en ellas al doble de Robert Pattinson en el traje que utilizará. Un vistazo mucho más completo y mejor iluminado que la prueba de cámara bajo el filtro rojo que Matt Reeves compartió hace unos días. La secuencia que rodaron era una de acción y en ella el personaje usa la batimotocicleta que parece será uno de los tantos vehículos que veremos en la esperada cinta.

El nuevo traje es completamente negro y sigue teniendo en el centro el emblema de murciélago que se ha especulado podría esta hecho del arma con el que asesinaron a los Wayne cuando Bruce era apenas un niño. El traje se ve bastante práctico con equipo en los hombros y las características puntas en el antebrazo. El cinturón también está ahí, aunque es de color negro también y no dorado como en otras versiones del superhéroe.

The Batman es posiblemente la película más esperada de 2021 pues será la primera de una tercera, y completamente nueva, trilogía de películas sobre el justiciero de Gótica. Los videos de esta secuencia revelan que por alguna razón el héroe está en un cementerio y es acompañado de otro misterioso personaje también montado sobre una motocicleta, pero cuyo rostro no se reveló durante la filmación.

El filme comenzó su producción hace un mes y sigue trabajando en rodar la nueva visión del director Reeves, quien ha prometido un relato que explorará más a fondo las habilidades detectivescas del personaje, algo que no ha sucedido en las previas entregas de Christopher Nolan o Tim Burton, las cuales se enfocaron más en los elementos de acción. De la misma forma, estará ambientada en los primeros años de combate al crimen de Wayne.

La película contará con, por lo menos, tres villanos confirmados, Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como El Acertijo, y Colin Farrell como El Pingüino. Hasta el momento, detalles sobre la trama y la apariencia de estos personajes se ha mantenido bajo llave, pero con el rodaje expuesto en algunas locaciones probablemente tengamos un breve vistazo oficial antes de que se filtre alguna foto desde el set, tal como sucedió con el batitraje.

The Batman llegará hasta finales de junio de 2021, pero hasta entonces habrá que conformarse con estas fotos que revelan por lo menos una versión del traje que podría no ser la final. Por ejemplo, en esta foto no hay capa, un rasgo característico del atuendo del héroe, así que si no les gustó no entren en pánico, también es posible que se la añadan en postproducción como ha sucedido antes, y si ya están más que felices con esta versión, no queda más que esperar para verlo en acción.

