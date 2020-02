Ben Affleck revela que Robert Downey ha sido un apoyo importante para dejar el alcoholismo

El público no ama nada más que la historia de una estrella de Hollywood destrozada por la fama y las adicciones. Ese parecía ser el caso de Ben Affleck, actor mejor conocido como Batman en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, quien ha hablado en varias ocasiones de forma pública sobre sus esfuerzos por superar su adicción al alcohol. Y ahora comparte que hay más de un intérprete, como Robert Downey Jr., que lo han apoyado para continuar sobrio por más tiempo.

En entrevista con Good Morning America, Ben Affleck reveló que su lucha contra el alcoholismo, como sucede con la adicción a cualquier otra sustancia, continúa siendo un esfuerzo constante y que actores como Robert Downey Jr., Bradley Cooper y hasta el propio Brad Pitt y George Clooney han sido un apoyo muy importante para seguir sobrio y simplemente acompañado de buenos amigos.

Cuando le preguntaron si le gustaría cambiar cosas sobre su vida y quiénes le habían mostrado su compañía y lo empujaron a buscar ayuda y mantener su tratamiento, esto dijo:

Todos estos actores han tenido problemas con la bebida y, unos han tenido problemas más públicos que otros. Downey, por ejemplo, incluso fue arrestado por posesión de narcóticos hace ya bastante años y pese a todo ello logró recuperarse y regresar a la actuación en una de las franquicias más exitosas de la historia. No resulta extraño que muestren su apoyo a colegas que seguramente pasan por lo mismo que ellos.

Affleck tuvo un par de años difíciles. Luego de ganar un par de premios Óscar por su filme Argo en 2013 y ser elegido como Batman para una de las películas más anticipadas de la década pasada, sus problemas con el alcohol regresaron y pusieron un reto insuperable a su matrimonio con la actriz Jennifer Garner, con quien tiene un par de hijos, y de la que se separó en medio de rumores de infidelidad y lo que le provocó una recaída en el alcohol.

