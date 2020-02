Ben Affleck revela que dejó The Batman por su alcoholismo y por Liga de la Justicia

Hace un año Ben Affleck asistió al programa Jimmy Kimmel Live y reveló lo que ya tenía mucho tiempo de repetirse como rumor, que había dejado el papel de Batman en el DC Extended Universe (DCEU). Ahora, en una nueva entrevista el actor contó un poco más de las verdaderas razones detrás de su salida.

Durante su entrevista con Jimmy Kimmel, Affleck dijo que había dejado el proyecto al no lograr escribir un guión que lo convenciera de que valía la pena realizarse, así que dejó en manos de alguien más la tarea de escribir y dirigir The Batman . Lo cierto es que antes él no había expresado más que emoción por dar vida a un superhéroe al que admiraba con todo su corazón.



En una reciente entrevista con The New York Times, el protagonista de El Contador - 51% expresó que su alcoholismo jugó un papel muy importante en su salida del DCEU, pero éste se acrecentó cuando comenzó su proceso de divorcio de la actriz Jennifer Garner, con quien se casó en 2005:

Bebí relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue entre 2015 y 2016. Mi consumo de alcohol, por supuesto, creó más problemas matrimoniales.

Affleck luego explica que su divorcio de Garner es el mayor arrepentimiento de su vida, pero que ahora lucha por no enfrascarse en la autocompasión pues se trata de algo tóxico que solo empeora las cosas. Su separación legal de la actriz se concretó en 2018, aunque mantiene comunicación con ella por sus hijos, y como hemos visto en el pasado, Garner lo ha apoyado a pesar de estar separados.



Entre otros problemas que tuvo Affleck en su carrera podemos mencionar las duras reseñas que recibió Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Durante la promoción de la misma surgió el meme Sad Affleck, donde ya podíamos ver en el rostro del actor que había cierta amargura, solo que no sabíamos lo que estaba pasando en esos momentos. Luego de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia llegó de Vivir de Noche - 35%, largometraje escrito, dirigido y protagonizado por Affleck que no fue del gusto de la crítica y fracasó estrepitosamente en la taquilla.



Finalmente, la cereza en este pastel de infortunios es Liga de la Justicia - 41%. De acuerdo con The New Yorker, la problemática producción de la cinta (que originalmente dirigiría Zack Snyder y acabó en manos de Joss Whedon) disminuyó considerablemente el interés del actor en seguir interpretando a Batman, especialmente porque todo lo anterior combinando con su alcoholismo parecía una receta para el desastre:

Le mostré a alguien el guión de The Batman. Me dijo: ‘Creo que el guión es bueno. También creo que beberás hasta la muerte si pasas por lo que acabas de pasar de nuevo.’





Esto solo confirma lo que venimos escuchando desde hace tiempo, que las numerosas críticas que recibieron las producciones del DCEU sí afectaron a Ben, a pesar de que tras el estreno de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia su versión del superhéroe se convirtió en la favorita de muchos, incluso de algunos críticos que no estuvieron contentos con el guión y la dirección de Zack Snyder.

Affleck dejó la dirección de The Batman a inicios de 2017 y poco después se anunció que Matt Reeves tomaría su lugar, pero existía la esperanza de que el actor continuara como protagonista y que el filme formara parte del universo cinematográfico que inició Snyder en 2013 con El Hombre de Acero - 55%. En 2019 se reveló que los planes de Reeves eran hacer un reboot con un Batman joven, que será interpretado por Robert Pattinson.