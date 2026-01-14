‘Una Batalla Tras Otra’: Así respondió Teyena Taylor ante las críticas hacia su personaje por estar ‘hipersexualizado’

Perfidia Beverly Hills es el nombre del personaje con el que Teyena se llevó el Globo de Oro

Una Batalla Tras Otra sorprendió por su ambición política y narrativa, pero también por la manera en que algunos espectadores interpretaron a uno de sus personajes principales. Aunque el entusiasmo crítico gana, el debate siempre suele acompañar a las películas de Paul Thomas Anderson, En esta ocasión fue el personaje de Teyana Taylor el que impulsó otro tipo de comentarios en redes y en columnas de opinión.

No fueron pocos los comentarios que encasillaron al personaje de Taylor en la provocación y la sexualización; otros la leyeron como una representación que exigía mayor cuidado. Fue la propia actriz quien decidió responder tras ser blanco de señalamientos y acusaciones.

De qué trata Una Batalla Tras Otra

Ambientada en un Estados Unidos atravesado por heridas políticas que nunca terminaron de cerrar, Una Batalla Tras Otra presenta la historia de un grupo de ex revolucionarios que tras años de aparente calma se ven obligados a regresar al mundo clandestino que creían enterrado.

Teyena Taylor en Una Batalla Tras Otra (Foto: Warner)

Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, es un antiguo militante que ahora vive en una suerte de exilio interno. A lo largo de su vida convivió con figuras impulsadas por la necesidad de lucha y entre ellos está Perfidia Beverly Hills, encarnada por Teyana Taylor, una figura central dentro del grupo revolucionario French 75.

Perfidia y Bob tienen un bebé juntos, pero ella, tras enfrentar dilemas emocionales y políticos, se ve obligada a abandonar a su familia y escapar a México.

El reparto inlcuye a Sean Penn, Regina Hall y Benicio del Toro, personajes que también afloran y mueven este drama sobre el poder. Anderson construye un mosaico donde entran temas como la familia, el racismo, la migración, el supremacismo blanco y la memoria.

Teyena Taylor y las críticas sobre hipersexualización

Tras el estreno, algunas reacciones señalaron que Perfidia era presentada como un objeto de deseo para los personajes masculinos. La crítica apuntaba a que la cámara y el guion parecían estimular esa mirada, colocando al personaje en una posición vulnerable frente al hombres blanco.

En entrevistas posteriores, Teyena explicó que esa lectura ignoraba que la experiencia que vive Perfidia no es una fantasía cinematográfica, sino un reflejo de la realidad. El hecho de que su personaje sea deseado y juzgado forma parte de una realidad que muchas mujeres negras conocen de primera mano.

Teyena Taylor ganó el Globo de Oro por Una Batalla Tras Otra (Foto: TNS)

“¿Acaso no es eso lo que viven las mujeres negras? Somos fetichizadas, especialmente por cabrones asquerosos. Lamentablemente somos las personas menos protegidas. Lo que viven las mujeres negras es una realidad difícil de aceptar. Y esta película debería generar debate; siempre supe que lo haría, porque a veces simplemente hay que sacudir la mesa.”

¿Una Batalla Tras Otra se basa en una historia real?

Aunque la película no adapta un hecho específico, sí está inspirada en episodios históricos y movimientos reales. Anderson tomó elementos de la novela Vineland, de Thomas Pynchon, y los mezcló con referencias a organizaciones revolucionarias activas en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970, como el Weather Underground.

Los French 75, el grupo ficticio de la película, es una emanación de esas células radicales que operaban en la clandestinidad y se impulsaban en el idealismo. La cinta traslada ese espíritu a un contexto contemporáneo y sugiere que muchas de las tensiones de entonces siguen vigentes, solo que con otros nombres y otros escenarios.

En el caso de Perfidia, Taylor reconocé que se inspiró en figuras históricas de la lucha por la liberación negra, entre ellas Assata Shakur. Sin convertirla en un retrato literal, la actriz tomó de esas referencias una actitud frontal y una relación compleja con la violencia y el poder.

Los premios de Una Batalla Tras Otra

Este domingo, Una Batalla Tras Otra se alzó con cuatro Globos de Oro, incluyendo el de Teyana Taylor como Mejor Actriz. La cinta obtuvo los galardones a Mejor Guion y Mejor Director para Paul Thomas Anderson, así como Mejor Película Musical o de Comedia, una categoría que suele albergar propuestas difíciles de encasillar.

