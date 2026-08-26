‘RoboCop’: Todo sobre la nueva serie con Dan Stevens

Amazon MGM Studios encontró al protagonista perfecto para su regreso televisivo a RoboCop. Dan Stevens será la estrella de una nueva versión de la historia del policía convertido en máquina, proyecto que llevará a Prime Video una propiedad de ciencia ficción que ha pasado por el cine, la animación, varias adaptaciones en live-action y otros formatos memorables.

¿Qué sabemos de la serie de RoboCop protagonizada por Dan Stevens?

La elección del actor es en realidad el avance más importante de la producción tras su anuncio oficial en julio, sobre todo porque Amazon llevaba trabajando con esta propiedad intelectual después de comprar MGM en 2022, adquisición que le proporcionó entrada libre a un catálogo amplio de películas susceptibles de recibir nuevas entregas cinematográficas o televisivas.

Prime Video encargó una temporada compuesta por ocho episodios. La descripción oficial señala: “Un gigantesco conglomerado tecnológico convence a la ciudad de colocar un poderoso robot en su fuerza policial: un robot implantado con la conciencia de un querido oficial caído, interpretado por Stevens”.

RoboCop de 1987

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La premisa recupera los componentes esenciales de Alex Murphy, policía de Detroit asesinado en cumplimiento de su deber y reconstruido como un agente cibernético. Peter Ocko será guionista, productor ejecutivo y responsable creativo de la serie. James Wan participará como productor ejecutivo mediante Blumhouse Atomic Monster junto con Michael Clear y Rob Hackett. Danielle Bozzone supervisará el proyecto por parte de la compañía, y Amazon MGM Studios se encargará de la producción destinada a su servicio de streaming. Michael Miner y Ed Neumeier, coguionistas de la película de 1987, también figuran entre los productores ejecutivos.

Amazon no ha comunicado quién dirigirá los capítulos ni ha presentado al reparto secundario. Tampoco existe una fecha de inicio de rodaje o estreno.

Los pasos accidentados de la franquicia RoboCop

RoboCop comenzó en 1987 con Peter Weller como Alex Murphy y Nancy Allen como la oficial Anne Lewis. La película dirigida por Paul Verhoeven logró buenas críticas entre los fans, pero sus entregas posteriores no alcanzaron el mismo beneplácito. Weller regresó para RoboCop 2 en 1990, dirigida por Irvin Kershner. La continuación nos dio un villano cibernético y una cantidad mayor de violencia, pero no obtuvo la misma respuesta positiva de su predecesora.

RoboCop 3 llegó en 1993 con Robert Burke en sustitución de Weller. La reducción de la violencia para buscar una clasificación accesible y un tono más cercano al entretenimiento familiar debilitaron la recepción de una película que quedó por debajo de sus antecesoras.

Por otro lado, la televisión ya recibió cuatro producciones previas, pues recordemos que hubo una serie animada en 1988, una versión live-action estrenada en 1994, RoboCop: Alpha Commando entre 1998 y 1999 y la miniserie RoboCop: Prime Directives en 2001; ninguna consiguió una continuidad prolongada.

Dan Stevens en Legión

El cine probó otra ruta en 2014 mediante un reinicio protagonizado por Joel Kinnaman, Gary Oldman y Michael Keaton. La película recaudó cerca de 243 millones de dólares a nivel mundial, pero tampoco dio paso a la continuación que sus responsables contemplaban. MGM intentó posteriormente desarrollar RoboCop Returns como secuela del largometraje de 1987. Neill Blomkamp abandonó la dirección en 2019 y fue reemplazado por Abe Forsythe, pero el proyecto dejó de actualizarse; la serie de Prime Video aparece ahora como la iniciativa activa de Amazon para recuperar la propiedad.

Producciones imprescindibles de Dan Stevens

Stevens alcanzó fama internacional interpretando a Matthew Crawley en Downton Abbey entre 2010 y 2012. También es reconocido por su trabajo en producciones como El Invitado, el live-action de La bella y la bestia en Disney, y Godzilla y Kong: El nuevo imperio. Uno de sus papeles más destacados es el de David Haller en la aclamada Legión.

El actor de 43 años celebró su fichaje en RoboCop mediante una publicación en redes sociales: “Buzz, buzz. Vivo o muerto, vienes conmigo…”

Con información de Variety.

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