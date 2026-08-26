Muere Tim Curry, legendario actor de ‘Eso’ y ‘The Rocky Horror Picture Show’, a los 80 años

Triste día para los cinéfilos de todo el mundo: Tim Curry, actor británico reconocido por personajes como el Dr. Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’ y Pennywise en ‘Eso’, murió a los 80 años. La noticia fue reportada inicialmente por TMZ y posteriormente confirmada por medios como The Hollywood Reporter y People. Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su muerte.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Tim Curry?

De acuerdo con TMZ, Tim Curry falleció durante la noche del martes 25 de agosto. El medio señaló que el actor había enfrentado problemas importantes de salud durante más de una década. La noticia comenzó a difundirse durante la mañana de este miércoles 26 de agosto.

Tim Curry como el Dr. Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’ (Photofest)

People y The Hollywood Reporter también informaron sobre el fallecimiento del intérprete. Por ahora, no se ha anunciado una causa oficial de muerte.

La salud de Curry había cambiado considerablemente después de sufrir un derrame cerebral en 2012, que afectó su movilidad. Sin embargo, el actor continuó realizando algunas apariciones públicas y trabajos vinculados con la actuación de voz durante los años posteriores.

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Tim Curry convirtió a Frank-N-Furter y Pennywise en personajes inolvidables

Nacido el 19 de abril de 1946 en Reino Unido, Curry desarrolló una carrera que abarcó teatro, cine, televisión, música y actuación de voz. Uno de sus primeros trabajos importantes llegó en el West End londinense con la producción original de ‘Hair’ en 1968.

Su papel definitivo apareció con el Dr. Frank-N-Furter, personaje que interpretó primero sobre los escenarios y posteriormente en ‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975). Aunque la película no tuvo inicialmente un desempeño extraordinario en cines, con los años se convirtió en un fenómeno de culto gracias a sus funciones de medianoche y a una comunidad de seguidores que mantuvo viva la experiencia durante décadas.

Curry volvió a dejar una marca importante en el terror al interpretar a Pennywise en la adaptación televisiva de ‘Eso’ (1990), basada en la novela de Stephen King. Su interpretación del payaso se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la historia de las adaptaciones del escritor.

Otro personaje menos conocido pero igual de icónico y aterrador es el Señor de la Oscuridad, un demonio rojo y con grandes cuernos que es el villano principal de ‘Leyenda‘, de Ridley Scott.

Una carrera que fue mucho más allá del cine de terror

Aunque Frank-N-Furter y Pennywise permanecen entre sus personajes más famosos, la trayectoria de Tim Curry fue considerablemente más extensa. Participó en películas como ‘Annie’ y ‘Clue’, además de desarrollar una prolífica carrera en televisión y como actor de voz.

Tim Curry como Pennywise en ‘Eso’ (Bob D’Amico/ABC via Getty Images)

El teatro también permaneció como una parte fundamental de su vida profesional. Curry trabajó tanto en Londres como en Nueva York y recibió tres nominaciones a los premios Tony y dos a los Laurence Olivier. En Broadway interpretó, entre otros personajes, al Rey Arturo en el musical ‘Spamalot’. También desarrolló una faceta musical propia y publicó tres álbumes durante su carrera.

Su capacidad para pasar de la comedia al terror, del musical a la animación y del escenario a la pantalla convirtió a Curry en un intérprete no fácil de encasillar. Su muerte es el fin de una carrera de más de cinco décadas marcada por personajes que trascendieron sus producciones originales y encontraron nuevas generaciones de seguidores.

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