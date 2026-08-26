‘Donnie Darko’ tendrá una secuela 25 años después, pero no será lo que los fans esperan

El universo de Donnie Darko regresará bajo la supervisión de Richard Kelly, creador de la película de culto protagonizada por Jake Gyllenhaal. El proyecto abordará y le dará mayor extensión al misterio planteado en 2001 y abrirá la puerta a una continuación audiovisual, aunque su formato será distinto al que muchos seguidores podían imaginar.

¿Qué sabemos de la nueva secuela de Donnie Darko?

De acuerdo con el reporte de Variety, la historia retomará las consecuencias del sacrificio de Donnie y explorará cómo su familia y otros habitantes procesan recuerdos fragmentados de aquella experiencia temporal. A Kelly se le ocurrió un relato de gran tamaño que busca reunir a personajes conocidos y examinar sus identidades fuera del universo tangente para una expansión futura.

El primer lanzamiento será una novela de aproximadamente 800 páginas titulada The Philosophy of Time Travel. El libro llegará en el último trimestre de 2026, cerca del aniversario número 25 del estreno de Donnie Darko, celebrado el 26 de octubre; la fecha específica de venta será comunicada después.

Jake Gyllenhaal y Jena Malone en Donnie Darko (Foto: IMDb)

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Kelly trabajó una década en el manuscrito, situado en 1988 y concentrado en los 14 meses posteriores a la muerte del protagonista. La narración empleará documentos encontrados y alternará materiales atribuidos a Rose y Eddie Darko, quienes investigan por separado qué ocurrió con su hijo y por qué murió. Los personajes recuerdan parcialmente el sueño colectivo de 28 días ocurrido en el universo tangente y, al tratar de reconstruirlo, forman un grupo de apoyo que adquiere rasgos de culto; algunas figuras presentadas como villanas en la cinta aparecen bajo otro matiz al enfrentarse con los actos cometidos dentro de aquella realidad.

Una plan de larga duración

La novela representa el comienzo de un plan mucho mayor, pues Kelly quiere adaptarla como una película animada con captura de movimiento y, si obtiene respaldo financiero, desarrollar después una producción con actores que salte muchos años, hasta acontecimientos ubicados alrededor de 2015 y 2016: “Esta parte de la secuela sería animada y después, en teoría, si ocurre, habría un gigantesco salto temporal de aproximadamente 28 años”, explicó Kelly. El director desea que el elenco original interprete nuevamente a sus personajes en la etapa live-action, pero aún no ha presentado propuestas formales a los actores.

Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal, Mary McDonnell, Holmes Osborne, Katharine Ross, Noah Wyle y Seth Rogen participaron en la cinta original. Kelly aseguró: “Me he mantenido en contacto con todo el elenco a lo largo de los años”, aunque cada integrante decidirá si desea regresar.

S. Darko, la otra secuela que el mundo repudió

Donnie Darko (Foto: IMDb)

La franquicia ya recibió una continuación cinematográfica en 2009 con S. Darko: Un cuento de Donnie Darko, mismo que presentó la historia de Samantha Darko, hermana menor de Donnie, siete años después de la primera película, cuando un viaje hacia California la condujo a otra serie de anomalías temporales y advertencias apocalípticas. La fallecida Daveigh Chase retomó el papel de Samantha y compartió créditos con Briana Evigan, Jackson Rathbone, James Lafferty y Ed Westwick.

La película fue un fracaso absoluto, con críticas negativas en todos lados. El director Chris Fisher y el guionista Nathan Atkins recuperaron elementos superficiales de la película original sin reproducir su humor oscuro o atmósfera. La película hasta peca de innecesaria y poco esclarecedora, sin aportar algo útil o interesante a la historia de Donnie.

Richard Kelly parece tener ahora mismo en sus manos la secuela definitiva de aquella película que marcó la historia del cine, ¿tendrán futuro sus planes audiovisuales?

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