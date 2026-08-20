‘God of War’: Dave Bautista reemplaza a Ryan Hurst como Kratos en la serie de Amazon Prime Video

La producción retomará la etapa nórdica de los videojuegos, con Kratos y Atreus en un viaje lleno de aventuras

La serie live-action de ‘God of War’ ya tiene nuevo Kratos. Dave Bautista, conocido por su trabajo en ‘Guardianes de la Galaxia‘, fue confirmado oficialmente como protagonista de la adaptación televisiva que prepara Amazon Prime Video junto con Sony. El actor tomará el lugar de Ryan Hurst, quien había sido anunciado para el papel a comienzos de 2026, pero tuvo que dejar la producción después de sufrir una lesión en el set.

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¿Por qué Dave Bautista reemplazará a Ryan Hurst como Kratos?

De acuerdo con Variety, Dave Bautista ya está oficialmente listo para interpretar a Kratos en la serie de ‘God of War’. Su incorporación llega después de que Ryan Hurst, actor que originalmente había sido elegido para dar vida al personaje, sufriera un desgarro de bíceps durante el rodaje. La lesión requirió cirugía y habría retrasado el reinicio de la producción hasta 2027.

Dave Bautista (imagen: Getty)

Ante esa situación, Amazon y Sony, que coproducen la serie, optaron por recastear el papel principal. La decisión no solo implica un cambio importante para el proyecto, sino también un ajuste logístico considerable, ya que todas las escenas filmadas con Hurst como Kratos tendrán que volver a rodarse.

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La producción había comenzado en Vancouver en febrero, pero quedó afectada por la salida de Hurst. Ahora, con Bautista confirmado, se espera que el rodaje se reanude en las próximas semanas. La serie cuenta con una orden de dos temporadas por parte de Prime Video, y ambas entregas serán filmadas una tras otra.

Bautista llega a uno de los papeles más exigentes de los videojuegos

La elección de Dave Bautista tiene sentido por varias razones. Además de ser un actor con experiencia en franquicias de gran escala, su presencia física lo coloca entre los pocos intérpretes de Hollywood capaces de asumir un personaje como Kratos sin requerir meses adicionales de preparación corporal. El protagonista de ‘God of War’ es reconocido por su complexión musculosa, su fuerza brutal y una presencia intimidante que forma parte esencial de su identidad visual.

Bautista ya ha construido una carrera que combina papeles de acción, ciencia ficción y drama. Aunque muchos lo identifican por su trabajo como Drax en ‘Guardianes de la Galaxia’, también ha buscado proyectos donde pueda mostrar un rango distinto, como ocurrió con ‘Dune’. Su llegada a ‘God of War’ lo pone ahora al frente de una de las adaptaciones televisivas más ambiciosas basadas en videojuegos.

La historia de la serie retomará la etapa nórdica de la franquicia. Según la descripción citada por Variety, Kratos y Atreus emprenden un viaje para esparcir las cenizas de Faye. En ese recorrido, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras Atreus busca enseñarle a su padre a ser un mejor humano.

La serie de ‘God of War’ mantiene su reparto y equipo creativo

Aunque el cambio de protagonista obliga a repetir escenas ya filmadas, el resto del reparto principal continúa ligado al proyecto. Callum Vinson interpretará a Atreus, el hijo de Kratos. También están confirmados Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Mandy Patinkin como Odin, Alastair Duncan como Mimir, Danny Woodburn y Jeff Gulka como los hermanos Brok y Sindri, y Ed Skrein como Baldur.

Ryan Hurst en la primera imagen de la serie de ‘God of War’ (imagen: Amazon)

En el equipo creativo, Ronald D. Moore figura como guionista, productor ejecutivo y showrunner de la serie bajo su sello Tall Ship Productions. Frederick E.O. Toye dirigirá los dos primeros episodios. La producción también cuenta con la participación de Cory Barlog, figura clave en la etapa moderna de los videojuegos de ‘God of War’, además de otros productores vinculados a Sony, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions y Santa Monica Studio.

Por ahora, Prime Video no ha anunciado una fecha de estreno para la serie. Sin embargo, la confirmación de Dave Bautista como Kratos marca un paso importante para reactivar el proyecto después del recasteo. Con dos temporadas ya ordenadas y un elenco amplio alrededor de la mitología nórdica, ‘God of War’ busca convertirse en una de las siguientes grandes adaptaciones televisivas de videojuegos.

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