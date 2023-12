The Last of Us: Bella Ramsey dice que los trolls acosadores no le importan

La segunda temporada de The Last of Us - 97% comenzará pronto con sus grabaciones y los fans están ansiosos por ver la siguiente etapa de la aventura. Aunque los fanáticos del videojuego ya conocen el futuro de los personajes, eso no merma el interés sobre el producto, incluso el de los acosadores. En entrevista con Independent, Bella Ramsey, actriz de Ellie, habla sobre los comentarios negativos de los que es blanco, argumentando que mantiene distancia con los trolls sin que la molesten.

The Last of Us sigue a Joel, un hombre atormentado por su pasado, y Ellie, una adolescente valiente e inmune a una infección que ha devastado la civilización. Ambientada en un mundo donde una cepa de hongos ha convertido a gran parte de la población en criaturas hostiles y peligrosas, la serie se embarca en un viaje épico a través de un Estados Unidos desolado. Joel y Ellie deben atravesar terrenos peligrosos y enfrentarse a desafíos humanos y mutantes para llegar a un grupo de resistencia que promete seguridad y una posible cura.

La historia se desarrolla como una conmovedora exploración de la relación entre estos dos personajes, mientras luchan por la supervivencia en un entorno implacable y moralmente ambiguo. La serie fusiona elementos de drama, acción y horror, creando una narrativa intensa y emotiva que explora los límites de la humanidad en un mundo al borde del colapso. Con la segunda temporada como hecho inminente, Bella Ramsey asegura que prefiere mantenerse alejada de los trolls acosadores:

Cualquiera que sea la decisión que tomen los creadores, habrá opiniones. Es bastante bueno tener ese nivel de distancia ahora.

Joven talento de la televisión

Bella Ramsey ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera actoral desde su debut en la serie de televisión Game of Thrones - 59%. La joven actriz británica ganó reconocimiento internacional por su interpretación de Lyanna Mormont, un papel que destacó por su fuerza y carisma, a pesar de su corta edad. Tras su participación en Game of Thrones, Ramsey ha continuado expandiendo su presencia en la pantalla, participando en proyectos como la serie de televisión His Dark Materials - 90% y siendo elegida para desempeñar el papel principal de Ellie en la adaptación televisiva del exitoso videojuego The Last of Us, lo que demuestra su versatilidad y capacidad para asumir papeles desafiantes en producciones de alto perfil. Con su talento innegable y su presencia magnética en pantalla, Bella Ramsey se ha convertido rápidamente en una de las jóvenes promesas de la industria del entretenimiento.

Adaptar un videojuego a la televisión presenta una serie de desafíos únicos, ya que se trata de transformar una experiencia interactiva en una narrativa más pasiva. Uno de los principales desafíos radica en la necesidad de equilibrar la fidelidad a la trama y los personajes del juego con la capacidad de cautivar a una audiencia que puede no estar familiarizada con la franquicia. La transición de la interactividad a la observación implica la pérdida de la toma de decisiones del jugador, lo que puede afectar la sensación de inmersión característica de los videojuegos.

Además, la adaptación de videojuegos a la televisión también enfrenta el desafío de traducir elementos visuales y mecánicas de juego únicas en un formato más lineal. La estética visual, los efectos especiales y la calidad de producción deben mantener la esencia del juego mientras se ajustan a las demandas y estándares del medio televisivo. Mantener la autenticidad del mundo del juego y satisfacer tanto a los fanáticos apasionados como a los espectadores nuevos representa un equilibrio delicado. Adaptar videojuegos a la televisión implica enfrentar desafíos narrativos y creativos para capturar la esencia del juego mientras se ajusta a las dinámicas narrativas y visuales del medio televisivo; por fortuna, The Last of Us hizo lo correcto llevando el terrible mundo de Ellie y Joel a la pantalla chica.

