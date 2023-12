Jonathan Majors podría evitar la cárcel utilizando el recurso de apelación

Han pasado algunos días desde que Jonathan Majors fue declarado culpable por el cargo de agresión en tercer grado, y por acoso en segundo grado, en contra de Grace Jabbari, su exnovia. Las redes sociales se llenaron con la noticia del despido del actor, quien ha quedado fuera de Marvel Studios y ha perdido para siempre su rol como Kang el Conquistador. Aunque el proceso indica que podría ir a la cárcel, nueva información de The Hollywood Reporter sostiene que Majors podría evitar la sentencia utilizando el recurso de apelación.

Apelación es un procedimiento legal mediante el cual una parte inconforme con una decisión judicial tiene la oportunidad de presentar su caso ante una instancia superior, generalmente un tribunal de apelaciones. Este recurso busca corregir posibles errores o injusticias cometidos durante el proceso legal o la interpretación de la ley por el tribunal de primera instancia. Durante la apelación, las partes argumentan ante el tribunal superior, presentan pruebas y buscan persuadir a los jueces de que la decisión previa fue equivocada. De acuerdo con THR, la sentencia será anunciada el próximo 6 de febrero; Cary London, abogado defensor penal y de derechos civiles con sede en Manhattan en Shulman & Hill, ofreció algunas declaraciones sobre la situación de Jonathan Majors y declaró que la prisión no es una posibilidad para el actor.

Dado que es la primera condena del acusado, aunque técnicamente enfrenta un año de cárcel, el juez le dará en un 99 por ciento tres años de libertad condicional, manejo de la ira y posiblemente algún servicio comunitario. El señor Majors no va a ir a la cárcel.

Actor caído

Majors comenzó su carrera actuando en producciones teatrales antes de expandirse a la pantalla. Graduado de la Universidad de Carolina del Norte en las Artes y la Actuación, Jonathan ha construido su carrera de manera constante, participando en proyectos tanto en cine como en televisión. Su primer papel importante fue en la película The Last Black Man in San Francisco - 100%, que le valió elogios por su actuación convincente. Además, ha destacado en series como Lovecraft Country - 100% y The Harder They Fall, demostrando su capacidad para asumir roles diversos con solidez.

Majors ha sido reconocido por su presencia en la pantalla y su habilidad para sumergirse en personajes complejos, ganándose un lugar destacado en la industria del entretenimiento. Su ascenso se ha dado de manera gradual y su enfoque centrado en la actuación le ha permitido construir una sólida base en la industria del cine y la televisión. A pesar de los logros que ha concedido, este 2023 su trayectoria se ve alterada para siempre debido a los cargos de agresión y su veredicto culpable; no eran pocos los artistas de Hollywood que ya habían señalado el carácter conflictivo de Marvel.

En los últimos años, Hollywood ha experimentado un cambio significativo en su actitud hacia los agresores, marcando un alejamiento de la tolerancia pasada. Este cambio se ha atribuido en gran medida al surgimiento del movimiento #MeToo en 2017, que expuso numerosos casos de acoso sexual y abuso de poder en la industria del entretenimiento. A medida que las víctimas se sintieron más empoderadas para compartir sus experiencias, la opinión pública y la misma industria comenzaron a tomar medidas enérgicas contra los agresores. El aumento de la conciencia sobre la importancia de crear un entorno de trabajo seguro y respetuoso ha llevado a un rechazo generalizado de aquellos que han sido acusados de comportamiento inapropiado, resultando en la pérdida de proyectos, contratos y reputación para varios actores, directores y productores.

Además, la creciente presión social y la demanda de responsabilidad han llevado a que los estudios y productoras implementen políticas más estrictas y procesos de investigación transparentes en casos de denuncias. Este cambio cultural refleja un compromiso más firme de la industria del entretenimiento con la justicia y la equidad, lo que ha contribuido a una mayor conciencia sobre la importancia de erradicar el comportamiento abusivo y crear un ambiente laboral más seguro y profesional.



