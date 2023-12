Warner Bros. Discovery está considerando fusionarse con Paramount

El corporativismo no da descanso. Pese a que ya han ocurrido fusiones entre titanes de la industria en los últimos diez años, tal parece que David Zaslav, actual presidente de Warner Bros. Discovery, está considerado volver una sola compañía la suya con Paramount Global, otra de las empresas de entretenimiento más grandes, y longevas, de la historia. Las negociaciones apenas han empezado a realizarse, pero podría implicar grandes cambios.

¿Cómo será la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Global?

De acuerdo con Variety, Warner Bros. Discovery y Paramount Global podrían unirse si un trato llega a ser conciliado, y luego aprobado por las autoridades. El medio reporta que David Zaslav, presidente del primer estudio, y Bob Bakish, su homólogo de la otra compañía, se reunieron para discutir una posible fusión. Por supuesto, son apenas los primeros pasos, pero un gran indicativo de la estrategia para cortar costos de ambos grupos.

La decisión tiene quizá su mayor precedente en la adquisición que hizo Disney de 20th Century Fox hace cerca de seis años. El proceso fue lento, pero acabó por tener éxito y logró que el conglomerado tuviera acceso a una importante cantidad de títulos antes y durante los primeros años de su plataforma de streaming. Qué tanto ha beneficiado y qué tanto le ha costado absorber gastos y demás, eso es un balance mucho más específico que todavía no queda claro.

Póster oficial de Aquaman y El Reino Perdido (Crédito: Warner Bros.)

Sobre Warner Bros Discovery, seguro también recuerdan que hace poco este nuevo nombre fue producto de otra fusión entre dos compañías. A ella le siguió una torpe estrategia de marca que llevó al estudio a quitarle, en Estados Unidos, el “HBO” a HBO Max. Y que vio la suma de todo su catálogo bajo un mismo servicio. Muy posiblemente esa sea la apuesta a futuro con este nuevo movimiento y dado que se trata de dos de las productoras más longevas de la industria podría ser significativo.

Previamente, rumores habían surgido de que Zaslav, conocido por cancelar estrenos y licenciar películas y series en las que no veía mucho potencial, quería vender el estudio a Universal, otro gigante del entretenimiento que ha fallado en extenderse al streaming con su propia plataforma fuera de Estados Unidos. Todo parece indicar que, por razones que todavía no se conocen, le fue más fácil acercarse con Paramount Global, la cual se compone también de Paramount Plus.

Incluso si estos ejecutivos logran realizar un trato que les resulte rentable y atractivo a sus inversionistas, el siguiente paso sería obtener la aprobación de las autoridades estadounidenses. Específicamente, la que se encarga de regular y prevenir los monopolios. Cabe recordar que, si estos dos se fusionaran, sólo quedaría la nueva versión, Disney, Universal y Sony, así que ya será cuestión de que la parte oficial sopese las consecuencias de un cuarteto de grandes estudios.

Lo más interesante de todo esto es que la información de esta reunión se haga pública, porque podría igualmente servir de señal, para cualquier otra parte interesada, de que Zaslav está buscando vender Warner o, en todo caso, fusionarse con otra gran compañía. Habrá que ver qué otros jugadores saltan ante la oportunidad de tener ese catálogo de casi 100 años bajo su poder.

