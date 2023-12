Aquaman y el Reino Perdido | Primeras reseñas no son alentadoras

El embargo de reseñas de Aquaman y El Reino Perdido - 42% aún no termina, pero ya se han publicado dos reseñas en línea, y tristemente sólo confirman las sospechas de muchos. La película es la secuela de un gran éxito taquillero y también la despedida del DC Extended Universe (DCEU), pero no logra destacar dentro del panorama de fracasos actual en el cine de superhéroes.

La primera reseña que se ha publicado es del sitio eCartelera, escrita por Jesús Agudo, y le dio una calificación de 5 sobre 10. Ahí podemos leer que Aquaman y el Reino Perdido no tiene ninguna conexión con la franquicia a la que supuestamente pertenece, ya que no hay cameos ni referencias a otras películas, lo cual puede deberse a la intervención de James Gunn y Peter Safran, actuales presidentes de DC Studios, los cuales quieren evitar que la gente se emocione con promesas que no se cumplirán (como la aparición de Henry Cavill al final de Black Adam - 52%).

Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta en Aquaman y el Reino Perdido

Agudo destaca que los momentos donde la cinta es una buddy movie (película de colegas) se ve un potencial no explotado, pero después se salta de un género a otro, de una forma menos efectiva que la primera entrega. No es novedad que el director James Wan quiso tomar esta propiedad de DC Comics y jugar con géneros que le gustan como la fantasía y la aventura, por lo que no extraña leer en la reseña que Aquaman y el Reino Perdido “pasa de una sitcom familiar a un pulp, se convierte en 'Star Wars', 'Viaje al centro de la Tierra' y también regresa a 'El Señor de los Anillos'”, pero como ya se dijo antes, no se dan estos cambios de forma orgánica, sino que “es un viaje a trompicones en el que el salto de unas cosas a otras es bastante abrupto”.

Y esto, junto a sus muchos otros problemas, deja en evidencia que hubo un exceso de manos en la producción, algo de lo cual han adolecido varias de las películas de DC Comics desde que Warner Bros. quiso hacer un universo cinematográfico hace una década. En los aspectos positivos también se destaca el diseño de producción, pero los efectos visuales generados por computadora siguen siendo un área a mejorar, no sólo aquí, sino en todo el Hollywood actual.

La otra reseña, publicada en Espinof y firmada por Mikel Zorrilla, le da una calificación de 3 estrellas sobre 5, y nos dice que esta secuela no llega al nivel de la primera, pero en su defensa apunta a que “ofrece unos mínimos de entretenimiento y diversión por los que tampoco conviene defenestrarla”. De acuerdo con Zorrilla, la química entre Jason Momoa y Patrick Wilson es mayor que la de Momoa y Amber Heard, lo cual ya es de aplaudirse, tomando en cuenta la polémica que ha rodeado al proyecto por la participación de la actriz.

Similar a lo que decía la reseña de eCartelera, en la de Espinof se dice que “si 'Aquaman' eran fácilmente cinco películas en una, en el caso de 'Aquaman y el reino perdido' habría que aumentar la cifra fácilmente hasta siete u ocho”, y se lanza un reclamo similar de que no parece pertenecer a un mundo más grande donde existen los superhéroes. Para tratarse de una despedida del DCEU deja mucho qué desear, y es algo triste para una franquicia que en su momento cosechó muchos fanáticos.

Zorrilla concluye su reseña con estas palabras, alentadoras para quienes ya tenían ganas de ver la cinta, pero desalentadoras para quienes esperaban un poco más:

¿Es una buena película? Para nada, pero sí puede llegar a ser lo suficientemente entretenida como para que uno no se arrepienta de haberle dedicado dos horas de su tiempo.

