Avatar: The Last Airbender | Showrunner dice que no vio la película para no arruinar su visión de la serie

Poco a poco nos acercamos al estreno de Avatar: The Last Airbender, la adaptación live-action de Netflix en la que veremos a los personajes que todos amamos cobrando vida. El camino hacia el desarrollo del proyecto ha sido largo, con muchas inspiraciones y creativos, no obstante, Albert Kim, showrunner de la serie, se entrevista con la Entertainment Weekly y declara que jamás ha visto la película El último maestro del Aire, de M. Night Shyamalan, esto con el objetivo de no arruinar su visión del proyecto para la televisión.

No te pierdas: Jonathan Majors podría evitar la cárcel utilizando el recurso de apelación

Te diré una cosa, nunca vi la película de Shyamalan. Hubo un período de tiempo en el que pensé que debería verlo, pero luego pensé, realmente no quiero esas imágenes en mi cabeza mientras empiezo a seguir adelante con nuestra versión de este proyecto. Así que lo evité a propósito.

Avatar: la leyenda de Aang: Libro 3 - 100% ha dejado un impacto significativo en el mundo del entretenimiento desde su estreno en 2005. La serie animada, creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko , se destacó por su compleja narrativa, personajes memorables y exploración profunda de temas como la guerra, la espiritualidad y la diversidad cultural. Su influencia trasciende la audiencia infantil para llegar a un público diverso de todas las edades, convirtiéndose en un fenómeno cultural duradero.

Además de su éxito televisivo, Avatar: The Last Airbender ha mantenido su relevancia a lo largo del tiempo mediante productos derivados, cómics y, más recientemente, un renovado interés gracias a su disponibilidad en plataformas de transmisión. La serie también ha influido en la narrativa de otras producciones animadas y ha inspirado a generaciones de fanáticos a explorar la creatividad, la empatía y la apreciación por la riqueza de las culturas del mundo, consolidándose como un referente en la animación y la cultura popular.

Te invitamos a leer: Warner Bros. Discovery está considerando fusionarse con Paramount

También puede interesarte: Aquaman y el Reino Perdido | Primeras reseñas no son alentadoras