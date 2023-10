Millie Bobby Brown dice que los adultos la trataron como "estúpida" cuando sólo era una niña

Stranger Things - 98% se ha convertido en un fenómeno en la cultura pop e insignia de su plataforma de streaming, pero detrás de su éxito existen historias complejas de niños que han tenido que lidiar con la fama y la atención mediática desde temprana edad. Uno de los casos más destacados es el de Millie Bobby Brown, quien recientemente ha revelado que enfrentó críticas y backlash por parte de adultos que la acusaban de hablar demasiado en las entrevistas y de intentar robar la atención de sus compañeros de reparto.



Millie Bobby Brown y el precio de la fama infantil

Y es que la industria del entretenimiento ha experimentado una transformación significativa a lo largo de largas décadas en uno de los aspectos más notables y polémicos en su historia: la participación de niños en los rodajes de películas y series de televisión. Este cambio se generó lentamente en base a debates y reflexiones públicas sobre los límites éticos y el impacto psicológico en los jóvenes actores, un aspecto que en la actualidad va de la mano de la exposición de estos intérpretes al escrutinio público en la era digital.



Mientras el elenco infantil —y posteriormente juvenil— de Stranger Things ha catapultado a jóvenes talentos a la fama, aparecieron los primeros cuestionamientos sobre la presión y la exposición que enfrentan en su industria, catalogada por muchos como desmedida. En una entrevista publicada esta semana a Variety, la actriz que da vida a Once en la serie creada por Matt Duffer y Ross Duffer, compartió sus experiencias durante las giras de prensa de la serie cuando tenía sólo 13 años.

Niños bajo el escrutinio público

La adolescente recordó cómo la llamaron "idiota", "estúpida" y "malcriada". La presión de ser señalada y juzgada a una edad tan temprana podría haber tenido un impacto abrumador en su desarrollo personal y profesional. Brown explicó que, como niños, era natural que hablaran unos sobre otros, pero ella fue castigada por hacerlo. La experiencia la llevó a reprimirse y a adoptar una postura más reservada durante las entrevistas.

Es difícil escuchar eso a los 13 años… Piensas, 'No quiero volver a hablar nunca más. No quiero ser una persona ruidosa... En las entrevistas, no podía evitar pensar en todos los comentarios. Así que simplemente recordé quedarme en silencio y hablar cuando me dirigieran la palabra, aunque me moría por unirme [a la conversación]. Sentía que no era mi turno.

Mientras Stranger Things ha sido aclamada por su habilidad para capturar la nostalgia de los años ochenta y por la brillantez actoral de su elenco juvenil, lo cierto es que estos actores novatos tuvieron que lidiar con crecer frente a las cámaras. Con lo que las revelaciones de Brown subrayan que detrás de escenas, la realidad para los niños actores puede ser compleja y desafiante en un contexto de vorágine mediática que no considera a las infancias como seres que merecen respeto.

Millie Bobby Brown da la cara por los niños actores

Y es que este no es el primer caso que se conoce sobre el mal trato que se les da a los menores de edad, dentro y fuera del set. Aunque han existido diversos esfuerzos por garantizar un entorno seguro y de apoyo para los jóvenes actores, donde puedan prosperar tanto profesional como personalmente, este está lejos de materializarse. Especialmente ante el acoso selectivo en redes sociales del que Brown ya ha sido víctima, cuando fue acusada falsamente de homofobia y convertida en un meme por ello.

Este testimonio de Millie Bobby Brown arroja luz sobre los desafíos únicos que enfrentan los niños en la industria del entretenimiento, donde la fama puede presentarse como una experiencia emocionante y enriquecedora, pero también puede ser un terreno peligroso para los jóvenes actores que aún están en pleno desarrollo. La actriz también subrayó la importancia del cuidado de los niños actores priorizando su salud mental en todo momento.

