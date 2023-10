The Boy and the Heron: Christian Bale, Robert Pattinson y Florence Pugh doblarán la película de Hayao Miyazaki

La primera película animada de Hayao Miyazaki en 10 años, The Boy and the Heron - 100%, es razón suficiente para emocionar a los fans del creador, y aún más emocionante será para algunos saber que GKIDS, distribuidor norteamericano del grupo de animación Studio Ghibli, anunció (vía Variety) que el elenco completo incluirá a Christian Bale como Shoichi Maki, Robert Pattinson en el papel de La Garza Gris y Florence Pugh interpretando a Kiriko. Se suman al reparto Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Dafoe, Karen Fukuhara, Mark Hamill, entre otros.

La historia, escrita y dirigida por Miyazaki, es semi-autobiográfica y sigue a un niño de 12 años llamado Mahito Maki. Tras la trágica muerte de su madre en un incendio, Mahito es enviado por su padre, Shoichi, a vivir con su tía Natsuko en una casa de campo remota, evocando reminiscencias de la icónica Mi Vecino Totoro - 93% (1988). La vida de Mahito da un giro cuando descubre una garza y decide seguirla a través de un túnel. Al otro lado, se encuentra en un majestuoso salón donde ve una ilusión de su madre. Acompañado de la garza, Mahito explora un mundo maravilloso, un lugar donde conviven vivos y muertos.

El filme, que cuenta con una banda sonora del veterano compositor de Studio Ghibli, Joe Hisaishi, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 7 de septiembre. Barry Levitt, de The Daily Beast, describió la película como "un testimonio glorioso de todo lo que hace a Miyazaki Miyazaki". Tras preestrenos especiales el 22 de noviembre, tanto la versión en japonés como la versión en inglés de The Boy and the Heron se estrenarán en cines el 8 de diciembre.

Escena de The Boy and the Heron (Studio Ghibli)

En cuanto a su recepción, en Japón, la película rompió récords de taquilla, convirtiéndose en el estreno más grande en la historia de Studio Ghibli. La estrategia "minimalista" de promoción fue un factor sorprendente en su éxito, generando amplias discusiones en redes sociales y evocando la nostalgia de las obras anteriores de Ghibli. En el ámbito de las críticas, The Boy and the Heron ha sido aclamada, con muchos críticos considerándola una obra maestra de Miyazaki. A nivel internacional, las críticas también han sido positivas, celebrando la complejidad visual y narrativa del film.

El perdurable legado de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli

Hayao Miyazaki, co-fundador de Studio Ghibli, ha dejado una marca indeleble en el mundo del cine de animación. Su capacidad para tejer narrativas profundas y conmovedoras, combinadas con un arte visual impresionante, ha consolidado su lugar entre los grandes cineastas de todos los tiempos. Más que simples películas animadas, las obras de Miyazaki son poemas visuales que exploran temas universales como el amor, la pérdida, la naturaleza y la humanidad.

Studio Ghibli, bajo la batuta de Miyazaki y su colega Isao Takahata, ha producido películas que trascienden barreras culturales y generacionales. Películas como Mi vecino Totoro, La Princesa Mononoke - 92% y Se Levanta el Viento - 88% no solo son visualmente impresionantes, sino que también abordan temas profundos con sensibilidad y madurez. Miyazaki tiene una habilidad única para presentar estos temas de manera accesible para niños mientras mantiene la complejidad para los adultos.

Uno de los aspectos más distintivos del legado de Miyazaki y Studio Ghibli es su enfoque en personajes femeninos fuertes y complejos. Desde la valiente San en La princesa Mononoke hasta la ingeniosa Sophie en El Increíble Castillo Vagabundo - 87%, las mujeres en las películas de Miyazaki son protagonistas con coraje, profundidad y evolución.

Además, Studio Ghibli ha mantenido un compromiso firme con la animación tradicional en una era dominada por la animación digital. Esta elección no solo ha preservado la esencia artesanal del estudio, sino que también ha enfatizado la importancia del detalle, la paciencia y el arte en la creación cinematográfica.

El legado de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli va más allá de la animación. Han dejado una huella en el corazón de la cultura global, demostrando que el cine animado puede ser una poderosa herramienta para explorar la condición humana, y que las historias bien contadas, independientemente del medio, son verdaderamente universales.

