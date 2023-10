Avatar: The Last Airbender | Netflix revela primer vistazo a Zuko, el tío Iroh y Azula

¿Habrá aprendido finalmente su lección Netflix? Luego del tremendo éxito de One Piece - 90%, algunos fans podrían ser optimistas ante el próximo live-action de Avatar: la leyenda de Aang: Libro 1 - 100%. Para ir preparando motores, la plataforma ha compartido un vistazo a los personajes de la Nación del Fuego de ese mismo show. Es así que tenemos imágenes de algunos de los principales héroes y villanos del clásico relato.

¿De qué trata el live-action Avatar: The Last Airbender?

El tío Iroh (Paul Sun-Hyung Lee), el Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim), Zuko (Dallas Liu) y su hermana Azula (Elizabeth Yu) serán todos personajes que veremos en la primera temporada de Avatar: The Last Airbender. El show, adaptación del clásico programa animado de Nickelodeon, es uno de los más esperados del 2024. Previamente, habíamos tenido fotos de los protagonistas: Aang, Katara y Sokka, el llamado “team Avatar”.

Como saben, el relato es la historia de Aang, el avatar, quien despierta luego de haber estado congelado por 100 años para encontrar al mundo en guerra. Su deber será aprender a dominar los cuatro elementos y derrocar a Ozai, el regente de la Nación del Fuego que ha invadido el resto de los países de su mundo. Para ello, reclutará la ayuda de dos hermanos de la Tribu Agua del Sur. Pero no le será fácil, pues el Príncipe Zuko, quien ha sido exiliado de su hogar, lo estará cazando para recuperar su honor.

Aquí pueden ver las imágenes:

Daniel Dae Kim as Ozai en Avatar: The Last Airbender (Crédito: Netflix)

Elizabeth Yu as Azula en Avatar: The Last Airbender (Crédito: Netflix)

Ken Leung as Zhao en Avatar: The Last Airbender (Crédito: Netflix)

Dallas Liu as Prince Zuko en Avatar: The Last Airbender (Crédito: Netflix)

Dado el éxito de la animación, Hollywood previamente intentó llevar la historia a la acción real con El Último Maestro del Aire - 6%e, una de las películas más vapuleadas del milenio y uno de los más infames recordatorios de que la industria cinematográfica ha fracasado estrepitosamente a la hora de llevar ese medio a la pantalla grande. La serie estará a cargo de Albert Kin, quien funcionará como showrunner.

Se sabe que la primera temporada del show consta de ocho episodios y que cubrirá la primera parte del relato. Es decir, el viaje de Aang hasta la Tribu Norte del Agua, en donde pondrá a prueba sus incipientes conocimientos para controlar este elemento. La Nación del Fuego, durante este arco de la historia, tiene su principal antagonista en Zuko y en el general Zhao. Pero es interesante saber que al menos Azula y el Señor del Fuego Ozai tendrán apariciones.

La serie original es uno de los programas de la barra juvenil más aclamados de Nickelodeon. Es recordada no sólo por sus grandes personajes, animación y diseño de producción, sino por su acción y por abordar temas muy fuertes, como el genocidio, el impacto de la guerra en los niños, y el pacifismo todo sin perder cierto humor caricaturesco. Es por ello que existe mucho escepticismo respecto a un remake.

Avatar: The Last Airbender originalmente iba a contar con los creadores de la animación, pero luego ellos partieron por diferencias creativas y recibieron todo un estudio para desarrollar la franquicia bajo el control del conglomerado Viacom. Un filme animado, secuela de las primeras tres temporadas, está en desarrollo y programado para estrenarse en 2025 en cines. En cuanto a la serie de Netflix, se sabe que llegará a la plataforma en 2024, pero una fecha precisa no ha sido revelada.

