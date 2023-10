La joven estrella de Five Nights At Freddy's demostró un profundo amor por los animatrónicos

Cuando se lanzó el tráiler de Five Nights at Freddy's, los fanáticos de la famosa franquicia de videojuegos se sorprendieron gratamente al ver algo inusual en la pantalla. Junto al protagonista, Mike Schmidt, apareció una niña llamada Abby, quien resultó ser su hermana. Lo que hizo que esta escena fuera aún más inusual fue ver a la pequeña Abby compartiendo un taxi con Golden Freddy, uno de los icónicos animatrónicos asesinos de la serie, sin mostrar ni un ápice de temor. En realidad, Abby parecía estar encantada de estar en compañía del enorme robot-oso, lo que reflejaba su experiencia en la vida real en el set de grabación.

En una entrevista exclusiva con SFX Magazine (vía Film), la directora Emma Tammi compartió algunos detalles fascinantes sobre cómo los animatrónicos de la película se convirtieron en los adorados compañeros de una de las jóvenes estrellas del filme. Tammi reveló que Piper Rubio, una talentosa actriz de 10 años, desarrolló una conexión genuina y entrañable con estos gigantescos robots asesinos.

Tenemos a la actriz de 10 años, Piper Rubio, quien estaba completamente enamorada de estos animatrónicos. Los abrazaba todos los días al llegar al set y hacía lo mismo al final del día.

Esta inesperada amistad entre Rubio y los animatrónicos agregó un nivel de autenticidad sorprendente a la película, superando las expectativas de todos en el set.

Piper Rubio (Imagen: Blumhouse)

La conexión de Piper Rubio con los animatrónicos resultó ser una casualidad afortunada, ya que ella fue la elección obvia y perfecta para el papel desde el principio. Según las notas de producción proporcionadas por Universal y Blumhouse, la audición de Rubio fue la primera que vio Scott Cawthon, el creador del juego original:

Repasé la lista de audiciones varias veces, buscando otras opciones, pero seguí volviendo a Piper.

Emma Tammi, por su parte, recuerda cómo la pequeña actriz quedó impresionada cuando vio por primera vez a los animatrónicos:

Su reacción fue asombrosa. Ella se volvió hacia mí y me dijo: 'Pensé que solo serían hombres en trajes verdes'. Estaba emocionada de conocer a Freddy, Chica, Bonnie y Foxy.

Esto se debió a que los animatrónicos fueron fabricados por el legendario Jim Henson's Creature Shop, lo que los convirtió en creaciones excepcionalmente realistas.

En palabras de Piper Rubio, trabajar en Five Nights at Freddy's fue una experiencia que disfrutó al máximo y la calificó como "la mejor experiencia y la más divertida que he tenido". Además, elogió a Emma Tammi por su cuidado constante para asegurarse de que no se sintiera demasiado asustada en el set.

Emma me trajo un pequeño búho de peluche arcoíris llamado Owen. Más tarde le pregunté a Emma si podía dejar de traer a Owen, quería permanecer en el personaje.

Este peluche la reconfortó al principio, pero a medida que pasaba más tiempo en el set, Piper sintió que ya no lo necesitaba. A pesar de su corta edad, Piper Rubio brilló en la pantalla junto a un elenco de actores renombrados que incluye a Josh Hutcherson y Matthew Lillard.

Josh Hutcherson, uno de los actores destacados de la película, compartió sus impresiones sobre trabajar con Piper:

Es un placer trabajar con Piper y estar cerca de ella. Tiene una notable habilidad creativa y se muestra muy comprometida con su trabajo.

Este elogio es particularmente significativo viniendo de un actor tan experimentado y condecorado como Hutcherson, lo que demuestra la calidad del trabajo de Rubio incluso a una edad tan temprana. La relación entre Piper Rubio y los animatrónicos en el set refleja la misma conexión que muchos fanáticos de la franquicia han establecido con estos personajes, donde algo que podría parecer aterrador en un principio puede convertirse en un amigo inusual. Esta relación es fundamental para comprender el poder de "Five Nights at Freddy's" en su conjunto, donde la inocencia puede corromperse y lo que originalmente se creó para llevar la alegría puede transformarse en una fuente de terror.

Five Nights at Freddy's llegará a los cines y estará disponible en Peacock a partir del 27 de octubre de 2023, prometiendo una experiencia de horror que, como en el caso de Piper Rubio, cautivará a los espectadores de todas las edades.

