Fans de Taylor Swift son acusados de ser muy ruidosos en las salas de cine y arruinar la experiencia en otras proyecciones

Con apenas 5 días en cartelera, Taylor Swift: The Eras Tour - 100% ya ha logrado recaudar más de US$123.5 millones, lo que la convierte en el segundo mejor estreno histórico para el mes de octubre, sólo superada por Guasón - 91% —con US$ 96.2 millones en 2019. Para muchos, este éxito no abarca únicamente lo económico, sino que la algarabía que ha dejado dentro de las salas de cine representa todo un fenómeno digno de estudio. Pero para otros sectores del público este evento también ha representado grandes inconvenientes que ya se denuncian en redes.

Una fiesta que promete redefinir la experiencia cinematográfica

Mientras el concierto-documental rompe todo tipo de récords, tanto su fans como los medios han quedado hipnotizados con las grandes manifestaciones culturales que se han dado lugar a su alrededor. Quinceañeras, reencuentros y en general un gran ambiente festivo han logrado prolongar el boom de los eventos masivos experimentados en la llamada “era post COVID”, un gran tren de celebración en los que las salas de cine y los recintos musicales tuvieron una gran participación.

Y es que así como Barbie - 88% cambió el panorama de cine hace algunos meses, Taylor Swift no se quedó atrás y de nueva cuenta ha logrado revitalizar la industria en el marco de un panorama sumamente complicado. En medio de las huelgas históricas en Hollywood, y sin señal de negociaciones entre los estudios y el sindicato de actores, esta película llega como agua de mayo para las salas de cine, todavía afectadas por el retraso de muchos estrenos anteriormente programados para este año.

Swifties cantando y bailando en la sala de cine.

La brillantez estratégica de Swift y un éxito sin precedentes

El impulso de este éxito sin precedentes comenzó con una rápida venta de boletos en preventa, impulsada por la anticipación que rodeaba la cantante y una asociación estratégica con AMC Theatres en Estados Unidos. Estas acertadas decisiones, nada raras en la también directora del cortometraje de All too well, ha colocado a su cinta a la par de algunos de los mejores estrenos del año, como Super Mario Bros. La Película - 75%. y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85%.

Con una impresionante base de fans, que ha sabido convertir este evento en una experiencia fan total, las salas de cine donde se proyecta han sabido recrear a la perfección el ambiente vivido en el recién concluido Tour de la artista estadounidense, el que muchos expertos catalogan como uno de los más exitosos de la historia. Pero desde luego, esto no es necesariamente compatible con un complejo de salas de cine, en la que muchos asistentes pueden no querer sentirse “dentro de un concierto”, o a un lado de uno.

Cuando cuando Jigsaw conoció a los swifties

Tal es el caso del usuario de TikTok @soyalejandroi, quien compartió con sus seguidores cómo es que en un momento de tensión de la película Saw X: El juego del miedo - 77%, el sonido del los asistentes a la sala contigua, quienes coreaban la canción You Belong with Me, hacían imposible disfrutar de su función.

El incidente derivó en los descalificativos del usuario hacia los espectadores de The Eras, expresando: “Tendré que esperar a que pasen Saw X en la TV para poder verlo tranquilo porque la secta de las swifties no me dejó ver la peli”. Aunque no es un síntoma nuevo, pues los fans de Swift suelen ser atacados constantemente por su gustos o por la felicidad que expresan por expresaros, el usuario plantea un punto más que válido.

Paralelamente, The Eras Tour se ha presentado no sólo como un fenómeno cinematográfico sino también como uno cultural, que ha dejado una marca indeleble en la historia de la industria y sienta las bases para una nueva era en los documentales de conciertos. Quizá con este antecedente, los cines busquen esforzarse por brindar una experiencia que rivalice con la energía de los espectáculos en vivo, atrayendo a los fans que buscan alternativas a los altos precios de las entradas para los conciertos, y que la vez repetir la experiencia de usuarios que no buscan vivar las de “segunda mano”.

