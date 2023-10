Deadpool 3: Shawn Levy responde a los rumores sobre el cameo de Taylor Swift

A pesar de estos tiempos de crisis, el universo cinematográfico de Marvel todavía tiene el potencial de atraer a muchísimos espectadores que esperan que el siguiente proyecto reafirme el camino de la marca. Con esto en mente, existen varios títulos que los fans esperan con ansias, pero Deadpool 3 es el más accesible y emocionante por ahora. La producción de esta secuela está llena de rumores sobre presuntos cameos, y uno de los más constantes tiene que ver con la participación de Taylor Swift, algo que Shawn Levy decidió abordar en una reciente entrevista.

Deadpool 3 podría convertirse en el centro de muchos cameos

Algo que Ryan Reynolds entendió muy bien desde el principio sobre el personaje, es que Deadpool no es un protagonista común, y no sólo porque constantemente rompa la cuarta pared para hablar con el público. El mercenario sabe que es un personaje de ficción y está al tanto de lo que sucede en otras historietas y con otros héroes, por lo que al ser trasladado al cine debía mantener esa misma intención y gracia. Deadpool - 84% funcionó muy bien explotando todas las referencias posibles al género de superhéroes, desde las diferencias con Disney hasta la oscuridad de las adaptaciones de DC.

Deadpool 2 - 85% siguió esa misma línea, y aunque muchos creían que una secuela bajo el sello Disney cambiaría las cosas, todo indica que llegarán más lejos con la idea para Deadpool 3. Con tantas noticias al respecto, pareciera que tenemos mucha información sobre la premisa y la producción, pero lo cierto es que no se sabe mucho sobre la película. Por ejemplo, se confirmó hace tiempo que Hugh Jackman volvería como Wolverine para la película y que usaría el traje clásico del mutante, pero no se sabe en qué contexto sucederá esto, pues Logan - 93% sigue siendo canon.

Póster de All Too Well (Fuente: IMDb)

Se sabe también que Reynolds tiene bajo control el guion junto a Rhett Reese , Paul Wernick y Shawn Levy, quien también es el director y quien ya ha trabajado con el actor en Free Guy: Tomando el control - 96% y El proyecto Adam - 70%. Más allá de esto realmente no tenemos información sobre la trama ni el resto del elenco, a excepción de aquellos ya confirmados que demuestran que la cinta respetará las primeras dos entregas. Por supuesto, con tantas posibilidades dentro del UCM, los rumores sobre la participación de varios actores no tardaron en llegar, y se han nombrado a todo tipo de intérpretes que han pasado por Marvel como Ben Affleck, Liev Schreiber y hasta Channing Tatum, quien pasó años desarrollando una película sobre Gambito que nunca vio la luz del día.

Uno de los rumores más constantes asegura que Taylor Swift participará en la película para dar vida a Dazzler, una mutante que tiene la habilidad de transformar vibraciones de sonido en luz y energía. La heroína no es tan famosa como otros personajes de X-Men, pero los fans la conocen bien y ya se han encontrado referencias y apariciones en otros proyectos de la franquicia como la serie animada X-Men y X-Men: Dark Phoenix - 29%. Swift ciertamente luce como el personaje, así que un cameo no suena tan extraño, en especial porque, gracias a Blake Lively, ella es cercana a Reynolds, y seguramente a Levy, quien tuvo una aparición en su cortometraje All Too Well.

¿Taylor Swift tendrá un cameo en 'Deadpool 3'?

En entrevista con The Wrap, Shawn Levy habló sobre este rumor en particular, pero su respuesta no despejará las dudas de los fans:

[Los rumores] sí que son ruidosos. Voy a abarcar todos los ámbitos. "Sin comentarios" porque es un doble golpe bajo. Eso está relacionado con Taylor. Y está relacionado con el UCM. No soy ningún tonto. Tendrán que esperar y ver.

Esto no aclara en lo absoluto las cosas, pero los fans seguramente tomarán nota de que el director no parece querer negar la idea, así que la posibilidad se mantiene. Hace años, el propio Reynolds también dijo que le gustaría tener a la cantante en el set de Deadpool 3, pero nunca se confirmó nada. También se dice que Kevin Feige está interesado en desarrollar una película en solitario de Dazzler, algo que sólo podría funcionar con la estrella adecuada, y considerando el efecto que Taylor Swift: The Eras Tour - 100% tuvo en la industria, Swift parece la adecuada.

