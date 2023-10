Taylor Swift: The Eras Tour rompe récord pero no alcanza las expectativas de debut

Taylor Swift: The Eras Tour - 100% llegó a las salas de cine hace algunos días y rápidamente se convirtió en lo más visto de la cartelera. Pero aunque el éxito en taquilla es palpable, nueva información revela que el documental de la cantante estadounidense no está cumpliendo con los propósitos a los que aspiró. Tal parece que la mítica captura de su gira más grande quedó un poco atrás en cuanto a la conquista de algunas expectativas.

AMC reportó que The Eras Tour vendió US $123.5 millones, transformándose en la película de conciertos más exitosa de todos los tiempos, incluso superando a otros hits de su tipo como Never Say Never de Justin Bieber y sus US $99 millones a nivel global. Cabe mencionar que US $92.8 millones salieron de Estados Unidos, por lo que el país natal de la cantante continúa siendo el de mayor venta en su carrera; a pesar de lo anterior, The Eras Tour no alcanzó los US $130 millones que se esperaban.

The Eras Tour es la gira más ambiciosa que ha hecho la cantante y todavía se encuentra muy lejos de terminar. Fueron los días 24, 25, 26 y 27 de agosto que Taylor se presentó en México y deslumbró a sus fanáticos con un espectáculo sin igual; la cantante ha pasado a ser todo un fenómeno cultural de nuestros tiempos. Sorprendiendo a miembros de todas las generaciones con su talento y alcance. The Eras Tour es muestra de que Swift tiene un dominio casi pleno en la industria musical, sus más de 100 millones de oyentes en Spotify son una de las muchas pruebas.

Taylor comenzó su carrera como cantante de música country en la década de 2000 y pronto se convirtió en una sensación en ese género con su álbum debut homónimo en 2006. A lo largo de los años, Taylor ha evolucionado artísticamente, abrazando un sonido más pop en álbumes como Red y 1989. Su éxito ha sido fenomenal, ganando numerosos premios Grammy y vendiendo millones de copias de sus álbumes. Además de su música, Taylor Swift también ha demostrado ser una prolífica compositora y una figura influyente en la industria musical.

Las canciones de Taylor Swift son a menudo personales y sinceras, lo que permite que los oyentes se identifiquen con sus letras y se sientan comprendidos. Taylor tiene una habilidad única para contar historias a través de sus canciones, lo que la convierte en una narradora consumada. Ya sea explorando el amor, la pérdida, el crecimiento personal o la lucha por la igualdad, sus canciones abordan temas universales que resuenan con audiencias de todas las edades.

Única y espectacular

Taylor se ha mantenido accesible y auténtica en sus interacciones con los fans, lo que ha contribuido a fortalecer el vínculo entre artista y audiencia. Desde pequeñas muestras de aprecio, como escribir cartas a mano a sus seguidores, hasta permitir que los fanáticos tengan acceso exclusivo a su vida a través de las redes sociales, ha construido una comunidad leal de seguidores que sienten que están compartiendo su viaje con ella. Su habilidad para conectarse emocionalmente con su público, tanto a través de su música como de su compromiso personal, es un factor clave en su éxito duradero y su impacto en la industria musical.

El triunfo de Taylor Swift no se limita solo a su música, ya que ha destacado por su influencia en la cultura pop y su activismo. Ha abogado por los derechos de las mujeres en la industria de la música y ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales y políticas. Además, ha sido una de las artistas más vendidas y populares del mundo, con una base de fanáticos leales y una carrera que se ha mantenido exitosa y relevante a lo largo de los años, consolidándola como una de las artistas más influyentes de su generación.

