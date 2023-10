Britney Spears está feliz de que no obtuvo el papel de Allie en Diario de una Pasión

Britney Spears, a menudo referida como "La Princesa del Pop", se convirtió en un fenómeno cultural y musical a finales de los años 90. Su sencillo debut, "Baby One More Time", lanzado en 1998, fue un rotundo éxito que la catapultó al estrellato, especialmente gracias a su icónico video musical donde lucía un uniforme de colegiala. Este impulso continuó con el lanzamiento de su álbum homónimo en 1999, que vendió millones de copias globalmente. Como muchas estrellas de la música pop, estuvo coqueteando con una carrera en la actuación, incluso compitió con Rachel McAdams para protagonizar Diario de una Pasión - 52% (2004), pero viéndolo en retrospectiva, se siente feliz de que no obtuvo el papel.

Al entrar en el nuevo milenio, la carrera de Britney no mostró signos de desaceleración. Su segundo álbum, Oops!... I Did It Again, lanzado en 2000, solidificó su posición como una de las principales artistas pop con temas que mostraban una versión más madura y segura de ella misma. En 2001, su tercer álbum, Britney, la vio experimentar con sonidos más urbanos y letras más maduras, marcando una transición en su imagen. El año 2002 vio su debut cinematográfico con Crossroads. A pesar de las críticas mixtas, la película demostró su versatilidad como artista.

Rachel McAdams como Allie Hamilton en The Notebook (2004)

Más allá de su música, durante este período, Spears estuvo en el centro de atención por diversas razones, desde su famosa actuación en los MTV Video Music Awards con Madonna hasta su mediática relación con Justin Timberlake. En general, entre finales de los 90 y principios de los 2000, Britney Spears no solo se estableció como una fuerza dominante en el mundo de la música, sino también como un verdadero ícono de la cultura pop.

Ahora, gracias a que la revista People ha compartido varios fragmentos del nuevo libro autobiográfico de la cantante, The Woman in Me, numerosos detalles de la vida y la carrera de Spears han salido a la luz, y por ello sabemos que luego de aparecer en Crossroads no tuvo mucho interés en continuar por el camino de la actuación, y aunque audicionó para protagonizar Diario de una Pasión, el papel quedó en manos de Rachel McAdams, y eso la hizo sentir muy feliz, pues lo único que le llamaba la atención era reunirse con Ryan Gosling, su excompañero de trabajo (vía Variety):

El casting de Diario de una Pasión recayó entre Rachel McAdams y yo, y aunque hubiera sido divertido volver a conectar con Ryan Gosling después de nuestro tiempo en el 'Mickey Mouse Club', me alegro de no haberlo hecho. Si lo hubiera hecho, en lugar de trabajar en mi álbum 'In the Zone', habría estado actuando como una heredera de los años 40 día y noche.

La caída, resurgimiento y legado de una estrella

Britney Spears es una figura icónica que ha dejado una marca imborrable en la música y la cultura pop. A fines de los años 90, fue acreditada como una de las principales responsables de revitalizar el pop adolescente. Con su distintiva voz "sexy y tímida", Spears no solo introdujo un nuevo estilo vocal pop, sino que también lideró una nueva era de estrellas pop que combinaban producciones ingeniosas, insinuaciones sexuales y actuaciones de baile complicadas.

A pesar de su rápido ascenso al estrellato, Spears también enfrentó desafíos personales muy publicitados entre 2007 y 2008. La forma en que los medios la trataban, junto con sus luchas personales, sirvieron de inspiración para artistas y cineastas. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, Spears demostró una increíble resiliencia, recuperándose y continuando su carrera con fuerza y determinación.

El impacto de Spears no puede ser subestimado. Artistas de la talla de Katy Perry, Lady Gaga, Lana Del Rey y Miley Cyrus la han citado como una influencia significativa en sus carreras. Además, su habilidad para reinventarse continuamente ha hecho que sea considerada una verdadera institución estadounidense. Su influencia se extiende más allá de la música: Spears cambió la percepción de las residencias de Las Vegas, convirtiéndolas en espacios deseables para músicos en activo, en lugar de un lugar de retiro.

